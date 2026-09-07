Rock in Rio: a islandesa que produz bossa nova para geração Z

O quarto dia do Rock In Rio terá a presença de cantores da Música Popular Brasileira, e alguns inspirados pela Bossa Nova. Entre as atrações está Laufey, 27 anos, islandesa com forte influência de gêneros brasileiros. Além da apresentação no Palco Sunset do festival nesta segunda-feira, 7, a cantora tem show marcado no Espaço Unimed, em São Paulo, na quarta-feira, 9.

Um nome pouco conhecido entre o público geral, mas que provavelmente vai conquistar os ouvidos dos apaixonados por Gilberto Gil e Roberto Menescal, que também se apresentam na Cidade do Rock, conheceu o estilo através do pai – e se aprofundou na faculdade de Música de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos. Entre os principais ídolos estão Astrud Gilberto, João Gilberto e Luiz Bonfá. “Eu amo o ritmo, é muito viciante. Mas, mais importante, é o estilo de cantar, que eu amo. É muito acessível e íntimo”, contou.

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Logo no primeiro álbum, Everything I Know About Love, lançado em 2022, Laufey apresenta de maneira bem clara como a Bossa Nova se fez presente no período universitário que a influenciou. Com toques de jazz e um pouco de pop, a cantora mistura o violão característico do estilo, com uma voz calma. “Comecei a compor letras sobre estar me sentindo sozinha, por não me apaixonar por ninguém. Pensei: ‘isso dá uma música de bossa nova’”.

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E deu certo. Em Falling Behind, um dos primeiros sucessos, conquistou a geração Z com uma letra melancólica e arranjos minimalistas. “Pisei para fora de casa e queimei a minha pele/ Minha vida não segue no caminho que eu queria/ Bossa nova no meu quarto Espero que algum dia eu ache alguém para amar”, diz a canção. Quatro anos depois do debut, Laufey tem cinco álbuns de estúdios, oito músicas com mais de 100 milhões de reproduções no Spotify e 21 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

A artista explodiu em 2023, com From the Start, do seu segundo disco, Beiwtched. A canção viralizou nas redes sociais, 1 bilhão de streams nos aplicativos de música e o álbum ganhou Melhor Álbum Pop Tradicional no Grammys, alavancando a carreira da artista. O show de Laufey na Cidade do Rock começa às 22h45, com transmissão da TV Globo e Multishow.

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