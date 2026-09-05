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Cultura

Rock in Rio 2026 neste sábado, 5: veja horários e onde assistir aos shows

Avenged Sevenfold encerra a segunda noite do festival

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 10h00
Apresentação do Avenged Sevenfold no Rock in Rio 2013
Apresentação do Avenged Sevenfold no Rock in Rio 2013 (Eduardo Biermann/VEJA)
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Rock in Rio 2026 neste sábado, 5: veja horários e onde assistir aos shows Priorizar nos meus resultados Google

O Rock in Rio 2026 terá neste sábado, 5 de setembro, seu segundo dia de apresentações, com uma programação dedicada ao rock e ao heavy metal. O Avenged Sevenfold será a atração principal e subirá ao Palco Mundo à 0h05, depois dos shows de Sepultura, MGK e Bring Me The Horizon.

No Palco Sunset, os destaques serão Bad Omens e Poppy, além dos encontros de Black Pantera com Nervosa e Malvada com Day Limns. A programação ainda contará com Major RD, Supercombo, James Hype, Korzus e Noturnall com Russell Allen em diferentes espaços da Cidade do Rock.

A edição deste ano é realizada nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os horários podem sofrer alterações e devem ser conferidos também no aplicativo oficial do festival.

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Onde assistir ao Rock in Rio 2026?

O público poderá acompanhar os shows do Rock in Rio pela televisão e pela internet. O Multishow inicia a transmissão às 15h15 e exibirá as apresentações dos palcos Mundo e Sunset.

O Canal Bis entra no ar às 15h50, com os shows do Espaço Favela, do New Dance Order e do Supernova. O Globoplay disponibilizará um sinal aberto a partir das 15h30, alternando a programação dos dois canais. 

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A TV Globo também mostrará momentos do festival ao longo da programação.

Horários dos shows deste sábado, 5

Palco Mundo

  • 16h40 – Sepultura
  • 19h – MGK
  • 21h20 – Bring Me The Horizon
  • 0h05 – Avenged Sevenfold

Palco Sunset

  • 15h30 – Malvada convida Day Limns
  • 17h50 – Black Pantera convida Nervosa
  • 20h10 – Poppy
  • 22h50 – Bad Omens
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New Dance Order

  • 21h05 – Victor Lou
  • 22h30 – Camila Jun x Eli Iwasa
  • 0h – Volkoder
  • 1h30 – James Hype

Espaço Favela

  • 15h – Quantum
  • 16h50 – Canto Cego
  • 19h10 – Major RD

Global Village

  • 15h – Rhegia
  • 16h50 – Noturnall + Russell Allen
  • 19h10 – Korzus
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Supernova

  • 14h30 – ZeROBADASS
  • 16h – MC Taya
  • 18h – Lvcas
  • 20h10 – Supercombo
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TAGS:
festival
Música
Rock in Rio
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