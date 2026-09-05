Rock in Rio 2026 neste sábado, 5: veja horários e onde assistir aos shows
Avenged Sevenfold encerra a segunda noite do festival
O Rock in Rio 2026 terá neste sábado, 5 de setembro, seu segundo dia de apresentações, com uma programação dedicada ao rock e ao heavy metal. O Avenged Sevenfold será a atração principal e subirá ao Palco Mundo à 0h05, depois dos shows de Sepultura, MGK e Bring Me The Horizon.
No Palco Sunset, os destaques serão Bad Omens e Poppy, além dos encontros de Black Pantera com Nervosa e Malvada com Day Limns. A programação ainda contará com Major RD, Supercombo, James Hype, Korzus e Noturnall com Russell Allen em diferentes espaços da Cidade do Rock.
A edição deste ano é realizada nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os horários podem sofrer alterações e devem ser conferidos também no aplicativo oficial do festival.
Onde assistir ao Rock in Rio 2026?
O público poderá acompanhar os shows do Rock in Rio pela televisão e pela internet. O Multishow inicia a transmissão às 15h15 e exibirá as apresentações dos palcos Mundo e Sunset.
O Canal Bis entra no ar às 15h50, com os shows do Espaço Favela, do New Dance Order e do Supernova. O Globoplay disponibilizará um sinal aberto a partir das 15h30, alternando a programação dos dois canais.
A TV Globo também mostrará momentos do festival ao longo da programação.
Horários dos shows deste sábado, 5
Palco Mundo
- 16h40 – Sepultura
- 19h – MGK
- 21h20 – Bring Me The Horizon
- 0h05 – Avenged Sevenfold
Palco Sunset
- 15h30 – Malvada convida Day Limns
- 17h50 – Black Pantera convida Nervosa
- 20h10 – Poppy
- 22h50 – Bad Omens
New Dance Order
- 21h05 – Victor Lou
- 22h30 – Camila Jun x Eli Iwasa
- 0h – Volkoder
- 1h30 – James Hype
Espaço Favela
- 15h – Quantum
- 16h50 – Canto Cego
- 19h10 – Major RD
Global Village
- 15h – Rhegia
- 16h50 – Noturnall + Russell Allen
- 19h10 – Korzus
Supernova
- 14h30 – ZeROBADASS
- 16h – MC Taya
- 18h – Lvcas
- 20h10 – Supercombo