Rock in Rio 2026 neste domingo, 6: veja horários e onde assistir aos shows

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O Rock in Rio 2026 segue neste domingo com Calvin Harris como atração principal no Palco Mundo, acompanhado de Barão Vermelho, Nelly e Black Eyed Peas. Ne-Yo e Jota Quest homenageando Tim Maia se destacam no Sunset. Confira os horários completos e onde assistir ao vivo pela TV e internet.

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O Rock in Rio 2026 terá neste domingo, 6 de setembro, seu terceiro dia de apresentações, com uma programação marcada pela mistura de música eletrônica, pop, hip-hop e atrações brasileiras. Calvin Harris será o grande nome da noite e subirá ao Palco Mundo à 0h05, depois dos shows do Barão Vermelho, de Nelly e do Black Eyed Peas.

No Palco Sunset, os destaques serão Ne-Yo, Jota Quest em homenagem a Tim Maia, BaianaSystem e a dupla Calema. A programação ainda contará com Xamã, Rael, Sofi Tukker, Meduza, Mãeana e João Gordo & Asteroides Trio em diferentes espaços da Cidade do Rock.

A edição deste ano é realizada nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os horários podem sofrer alterações e devem ser conferidos também no aplicativo oficial do festival.

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Onde assistir ao Rock in Rio 2026?

O público poderá acompanhar os shows do Rock in Rio pela televisão e pela internet. O Multishow inicia a transmissão às 15h15 e exibirá as apresentações dos palcos Mundo e Sunset.

O Canal Bis entra no ar às 15h50, com os shows do Espaço Favela, do New Dance Order e do Supernova. O Globoplay disponibilizará um sinal aberto a partir das 15h30, alternando a programação dos dois canais.

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A TV Globo também mostrará momentos do festival ao longo da programação.

Horários dos shows deste domingo, 6:

Palco Mundo

16h40 – Barão Vermelho – Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães

19h – Nelly

21h20 – Black Eyed Peas

0h05 – Calvin Harris

Palco Sunset

15h30 – Calema

17h50 – BaianaSystem

20h10 – Jota Quest toca Tim Maia

22h45 – Ne-Yo

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New Dance Order

21h05 – Sofi Tukker

22h30 – Liu

0h – Casa Bonita: Brisotti & Viot

1h40 – Meduza

Espaço Favela

15h – Budah

16h50 – Rael

19h10 – Xamã

Global Village

15h – Bento Gil convida Flor Gil

16h50 – Mãeana

19h10 – Mohamed Ramadan

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Supernova

14h30 – O Escritório

16h – Bayside Kings

18h – Matanza Ritual

20h10 – João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop – Ramones 50 Years”