Rock in Rio 2026 neste domingo, 6: veja horários e onde assistir aos shows
Calvin Harris encerra o terceiro dia do festival, que também terá Black Eyed Peas, Nelly, Ne-Yo e mais
O Rock in Rio 2026 terá neste domingo, 6 de setembro, seu terceiro dia de apresentações, com uma programação marcada pela mistura de música eletrônica, pop, hip-hop e atrações brasileiras. Calvin Harris será o grande nome da noite e subirá ao Palco Mundo à 0h05, depois dos shows do Barão Vermelho, de Nelly e do Black Eyed Peas.
No Palco Sunset, os destaques serão Ne-Yo, Jota Quest em homenagem a Tim Maia, BaianaSystem e a dupla Calema. A programação ainda contará com Xamã, Rael, Sofi Tukker, Meduza, Mãeana e João Gordo & Asteroides Trio em diferentes espaços da Cidade do Rock.
A edição deste ano é realizada nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os horários podem sofrer alterações e devem ser conferidos também no aplicativo oficial do festival.
Onde assistir ao Rock in Rio 2026?
O público poderá acompanhar os shows do Rock in Rio pela televisão e pela internet. O Multishow inicia a transmissão às 15h15 e exibirá as apresentações dos palcos Mundo e Sunset.
O Canal Bis entra no ar às 15h50, com os shows do Espaço Favela, do New Dance Order e do Supernova. O Globoplay disponibilizará um sinal aberto a partir das 15h30, alternando a programação dos dois canais.
A TV Globo também mostrará momentos do festival ao longo da programação.
Horários dos shows deste domingo, 6:
Palco Mundo
- 16h40 – Barão Vermelho – Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães
- 19h – Nelly
- 21h20 – Black Eyed Peas
- 0h05 – Calvin Harris
Palco Sunset
- 15h30 – Calema
- 17h50 – BaianaSystem
- 20h10 – Jota Quest toca Tim Maia
- 22h45 – Ne-Yo
New Dance Order
- 21h05 – Sofi Tukker
- 22h30 – Liu
- 0h – Casa Bonita: Brisotti & Viot
- 1h40 – Meduza
Espaço Favela
- 15h – Budah
- 16h50 – Rael
- 19h10 – Xamã
Global Village
- 15h – Bento Gil convida Flor Gil
- 16h50 – Mãeana
- 19h10 – Mohamed Ramadan
Supernova
- 14h30 – O Escritório
- 16h – Bayside Kings
- 18h – Matanza Ritual
- 20h10 – João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop – Ramones 50 Years”