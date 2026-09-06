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Cultura

Rock in Rio 2026 neste domingo, 6: veja horários e onde assistir aos shows

Calvin Harris encerra o terceiro dia do festival, que também terá Black Eyed Peas, Nelly, Ne-Yo e mais

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 10h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - SEPTEMBER 13: Attendees of the festival Rock In Rio watch fireworks before rapper 21 Savage show on the Palco Mundo as part of the Rock In Rio Festival at Cidade do Rock on September 13, 2024 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Palco Mundo do Rock in Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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O Rock in Rio 2026 terá neste domingo, 6 de setembro, seu terceiro dia de apresentações, com uma programação marcada pela mistura de música eletrônica, pop, hip-hop e atrações brasileiras. Calvin Harris será o grande nome da noite e subirá ao Palco Mundo à 0h05, depois dos shows do Barão Vermelho, de Nelly e do Black Eyed Peas.

No Palco Sunset, os destaques serão Ne-Yo, Jota Quest em homenagem a Tim Maia, BaianaSystem e a dupla Calema. A programação ainda contará com Xamã, Rael, Sofi Tukker, Meduza, Mãeana e João Gordo & Asteroides Trio em diferentes espaços da Cidade do Rock.

A edição deste ano é realizada nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os horários podem sofrer alterações e devem ser conferidos também no aplicativo oficial do festival.

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Onde assistir ao Rock in Rio 2026?

O público poderá acompanhar os shows do Rock in Rio pela televisão e pela internet. O Multishow inicia a transmissão às 15h15 e exibirá as apresentações dos palcos Mundo e Sunset.

O Canal Bis entra no ar às 15h50, com os shows do Espaço Favela, do New Dance Order e do Supernova. O Globoplay disponibilizará um sinal aberto a partir das 15h30, alternando a programação dos dois canais. 

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A TV Globo também mostrará momentos do festival ao longo da programação.

Horários dos shows deste domingo, 6:

Palco Mundo

  • 16h40 – Barão Vermelho – Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães
  • 19h – Nelly
  • 21h20 – Black Eyed Peas
  • 0h05 – Calvin Harris

Palco Sunset

  • 15h30 – Calema
  • 17h50 – BaianaSystem
  • 20h10 – Jota Quest toca Tim Maia
  • 22h45 – Ne-Yo
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New Dance Order

  • 21h05 – Sofi Tukker
  • 22h30 – Liu
  • 0h – Casa Bonita: Brisotti & Viot
  • 1h40 – Meduza

Espaço Favela

  • 15h – Budah
  • 16h50 – Rael
  • 19h10 – Xamã

Global Village

  • 15h – Bento Gil convida Flor Gil
  • 16h50 – Mãeana
  • 19h10 – Mohamed Ramadan
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Supernova

  • 14h30 – O Escritório
  • 16h – Bayside Kings
  • 18h – Matanza Ritual
  • 20h10 – João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop – Ramones 50 Years”
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Música
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