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Cultura

Rock in Rio 2026: as principais novidades e atrações da edição

Festival acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 07h00 | Atualizado em 4 set 2026, 12h10
Pessoas diversas em um festival de música, com o letreiro vermelho Rock in Rio e uma estrutura de globo terrestre com uma guitarra branca ao fundo. Algumas pessoas levantam os braços, uma delas com um copo, e outras fazem o sinal de chifre com as mãos, expressando alegria e animação. O céu está claro, indicando um dia ensolarado
Rock in Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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O Rock in Rio 2026 chega à Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 4, com uma edição marcada por retornos aguardados, estreias e mudanças na experiência do público. Entre os destaques estão o retorno de Elton John, a estreia do K-pop no festival e um espaço repaginado. O evento acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico.

Entre os momentos mais aguardados está o retorno de Elton John. Aos 79 anos, o britânico fará uma rara exceção à aposentadoria dos grandes palcos para se apresentar na segunda-feira, 7. Será sua terceira participação no Rock in Rio e o primeiro show no Brasil desde 2017. A apresentação deve reunir sucessos como Rocket Man, Your Song e Tiny Dancer, além de músicas do álbum Who Believes in Angels?.

A edição também aposta em encontros de gerações e estilos. Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Foo Fighters, Maroon 5, J Balvin, Demi Lovato e Avenged Sevenfold estão entre os nomes do line-up. Ao todo, são 45 atrações internacionais, sendo 15 com apresentações exclusivas no festival. Outra novidade histórica será a estreia do K-pop no festival. A sexta-feira, 11, terá o sul-coreano Stray Kids como atração principal do Palco Mundo, além do NEXZ, ampliando a presença do gênero na programação.

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Falando em Palco Mundo, a edição de 2026 também trará novidades na área, com 104 metros de comprimento e 31,5 metros de altura. A estrutura terá aproximadamente 2.400 metros quadrados de painéis de LED, que poderão transformar visualmente o palco a cada apresentação.

O New Dance Order, dedicado à música eletrônica, também ganhou uma nova cenografia. São 502 metros quadrados de painéis de LED distribuídos em uma estrutura de 56,5 metros de largura por 22,5 metros de altura, criando uma experiência mais imersiva para o público. Já na gastronomia, a Gourmet Square terá curadoria do chef Pedro Siqueira, reconhecido entre os 100 melhores pizzaiolos do mundo pelo The Best Pizza Awards 2025.

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Outra destaque é o retorno da Babilônia Feira Hype, que celebrará seus 30 anos com um espaço exclusivo dentro da Cidade do Rock. Serão 60 expositores, além de DJs convidados e uma instalação de arte urbana. A Esquadrilha Céu também promete uma nova apresentação com 756 disparos de fogos diurnos.

Confira a line-up do Rock in Rio 2026

4 de setembro

Palco Mundo: Foo Fighters, Rise Against, The Hives e Nova Twins

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Palco Sunset: Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos, Hot Milk, Detonautas convidam Biquini e Di Ferrero
Espaço Favela: Rodrigo do CN, Hitmaker e GBZ7N
New Dance Order: Steve Angello, GIU x Carola, Atkö e Cat Dealers
Global Village: Paulinho Moska, Leela e Giovanna Moraes
Supernova: Diogo Defante, Venere Vai Venus, Rock in Gil com Larissa Luz e Chady

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5 de setembro

Palco Mundo: Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, MGK e Sepultura
Palco Sunset: Bad Omens, Poppy, Black Pantera convida Nervosa e Malvada convida Day Limns

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Espaço Favela: Major RD, Canto Cego e Quantum
New Dance Order: James Hype, Volkoder, Camila Jun x Eli Iwasa e Victor Lou
Global Village: Korzus, Noturnall + Russell Allen e Rhegia
Supernova: Supercombo, Lvcas, MC Taya e Zero

6 de setembro

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Palco Mundo: Calvin Harris, Black Eyed Peas, Nelly e Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães
Palco Sunset: NE-YO, Jota Quest toca Tim Maia, BaianaSystem e Calema
Espaço Favela: Xamã, Rael e Budah
New Dance Order: Meduza, Liu, Casa Bonita – Brisotti e Viot e Sofi Tukker
Global Village: Mohamed Ramadan, Mãeana e Bento Gil convida Flor Gil
Supernova: João Gordo & Asteroides Trio, Matanza Ritual, Bayside Kings e O Escritório

7 de setembro

Palco Mundo: Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset: Laufey, Péricles canta Motown, Roupa Nova convida Guilherme Arantes e Vanessa da Mata convida Rubel
Espaço Favela: Belo, Mart’nália e Tiee
New Dance Order: Fatboy Slim, Aline Rocha, Leo Janeiro & simo not simon e Max Styler
Global Village: João Bosco, Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai, além de Wanda Sá
Supernova: Alee, Zeca Veloso, Melly e Maui

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11 de setembro — Dia do K-pop

Palco Mundo: Stray Kids, Alok, Hwasa e Nexz
Palco Sunset: Jamiroquai, PJ Morton, Os Garotin convidam Duquesa e Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
Espaço Favela: MC Cabelinho convida TZ da Coronel, Puterrier & MC Carol, e Caio Luccas
New Dance Order: Neelix & Vegas, Omiki, Departamento e Anna
Global Village: Soulidified, Rio Bronx e Lambateria convida Félix Robatto
Supernova: NandaTsunami, Ananda, Isa Buzzi e Muse Maya

12 de setembro

Palco Mundo: Maroon 5, Demi Lovato, J Balvin e Pedro Sampaio
Palco Sunset: Mumford & Sons, João Gomes com a Orquestra Brasileira, Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum, e Criolo, Amaro & Dino
Espaço Favela: Timbalada, Priscilla Senna e Soul de Brasileiro
New Dance Order: Alok com o projeto Rave The World, Alok & Family, Gabe, Adam Sellouk e Bhaskar
Global Village: Mestrinho, Hamilton de Holanda e Badi Assad
Supernova: Delacruz, Milo J, Yago Oproprio e Celo Dut

13 de setembro

Palco Mundo: Twenty One Pilots, Halsey, Lola Young e Ivete Sangalo
Palco Sunset: Zara Larsson, Marina Sena convida Céu, Joelma convida Viviane Batidão e Carol Biazin convida Joyce Alane
Espaço Favela: DENNIS, Suel e Marvvila
New Dance Order: John Summit, Roddy Lima, Illusionize e Dawn Patrol
Global Village: Haley Smalls, Lucy Alves e Kinnie
Supernova: Lourena, Sant, Bruna Black e AR Baby

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