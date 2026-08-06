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Cultura

Rock in Rio 2026 abre última oportunidade de garantir ingressos

Venda extraordinária ocorre na tarde desta quinta-feira, 6, e contempla todos os dias do evento — de Elton John a Foo Fighters

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 11h21 | Atualizado em 7 ago 2026, 09h54
Elton John no palco, sorrindo e de braços abertos, usando óculos vermelhos e um casaco preto com detalhes brilhantes em azul e vermelho. Ao fundo, um homem loiro de óculos e um piano de cauda preto.
Elton John em show da turnê 'Farewell Yellow Brick Road', 2022 (David Wolff-Patrick/Redferns/Getty Images)
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Ocorre a partir das 12h desta quinta-feira, 6, a venda extraordinária dos últimos ingressos para o Rock in Rio 2026, marcado para 4 a 13 de setembro na chamada “Cidade do Rock”, dentro do Parque Olímpico.

Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente na plataforma online Ticketmaster Brasil, sem pontos de venda presencial. Por lá, fãs podem garantir seu lugar na multidão de cada um dos dias de festival, marcados por astros da música internacional como Elton John, Foo Fighters, Maroon 5, Jamiroquai e Calvin Harris.

É possível antecipar o cadastro na venda para garantir um lugar melhor na fila digital. As formas de pagamento aceitas são cartão de crédito e PIX. Cada cliente pode garantir até quatro entradas por dia, com limite de uma meia-entrada por setor. Pessoas com deficiência, excepcionalmente, têm direito a uma meia adicional para um acompanhante. Confira os preços:

Siga

Gramado comum

  • R$870 a inteira
  • R$435 a meia-entrada
  • R$739,50 para clientes Itaú (15% de desconto sobre o valor da inteira)
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Comfort Zone (acesso à área exclusiva na lateral do Palco Mundo)

  • R$ 1.950 a inteira;
  • R$ 975 a meia-entrada;
  • R$ 1.657,50 para clientes Itaú (15% de desconto sobre o valor da inteira)

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