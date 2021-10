Rock in Rio 2022 anuncia Camila Cabello e Bastille no dia 10 de setembro

A organização do Rock in Rio 2022 anunciou na noite desta quinta-feira, 14, a cantora cubana-americana Camila Cabello e a banda inglesa Bastille no festival. As duas atrações se apresentam no dia 10 de setembro, que terá o Coldplay, que foi confirmado mais cedo como a atração principal.

Com uma forte conexão com os fãs brasileiros, Camila Cabello fará sua primeira apresentação na Cidade do Rock no ano que vem. A cantora, que acaba de protagonizar o filme “Cinderela”, deve tocar hits como “Havana”, “Señorita”, “Never Be The Same”, além do recém lançado “Don’t Go Yet”.

Já os britânicos do Bastille, que farão sua estreia na edição brasileira do Rock in Rio, após uma passagem pelo festival de Lisboa em 2018, são conhecidos pelos sucessos “Pompeii”, “Happier”, “Good Grief” e “Of The Night”.

O Rock in Rio 2022 está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na Cidade do Rock, que fica no Parque Olímpico da Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.