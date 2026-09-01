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Cultura

Roberto de Carvalho desabafa sobre nova namorada e luto por Rita Lee

Cantora morreu em 2023

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 16h47 | Atualizado em 2 set 2026, 11h36
Um homem de cabelos grisalhos e uma mulher de cabelos loiros, ambos sorrindo, posam para a câmera com folhagens verdes ao fundo
Roberto de Carvalho com a namorada, Lilibeth Monteiro de Carvalho (Instagram/Reprodução)
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Mais de três anos após a morte de Rita Lee, Roberto de Carvalho abriu o coração sobre a nova fase da vida afetiva, sem deixar para trás a história que construiu com a cantora ao longo de décadas. O músico confirmou o relacionamento com a empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho, com quem já havia namorado na juventude.

Em entrevista a um programa no YouTube, Roberto contou que passou por um longo período de sofrimento após a morte de Rita, com quem foi casado por 47 anos. “É sempre muito difícil falar. Eu passei por uma fase muito longa, de muita dor. Essa dor continua existindo, mas agora de uma forma diferente. O que me ajudou? Psiquiatras, orações, psicólogos, a existência dos filhos, dos amigos, de pessoas que são importantes na minha vida. Tudo isso foi me conduzindo para um lugar muito bom, no qual me encontro agora”, declarou.

O músico também explicou que o reencontro com Lilibeth, em Paris, no início de julho, abriu espaço para um novo relacionamento. Os dois mantiveram a amizade ao longo dos anos e decidiram retomar o romance. Roberto definiu a nova companheira como uma “grande luz” em sua vida e fez questão de ressaltar que o novo amor não apaga o sentimento por Rita.

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“Estou vivendo um momento de uma grande bênção que não invalida a dor e nunca invalidará”, afirmou. Rita Lee morreu em maio de 2023, aos 75 anos. Ela e Roberto tiveram três filhos: Beto Lee, João Lee e Antônio Lee.

Lilibeth Monteiro de Carvalho é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha e membro do conselho de administração da companhia. Filha de Joaquim Monteiro de Carvalho, Lilibeth também ganhou projeção por ter sido casada com o ex-presidente Fernando Collor, entre 1975 e o início dos anos 1980, com quem teve dois filhos.

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