Roberto Carlos passa por cirurgia e equipe se pronuncia; entenda

O cantor Roberto Carlos, 85, surpreendeu seus seguidores ao anunciar que será submetido a uma cirurgia nesta quarta-feira, 22. De acordo com a equipe do artista, ele deverá passar por uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia, um procedimento indicado para quem sofre com cálculos biliares — popularmente chamados de pedras na vesícula.

Embora muitos tenham demonstrado preocupação, a assessoria de Roberto Carlos garantiu que a cirurgia já estava programada e não irá interferir na agenda de shows agendados. “Roberto Carlos está tranquilo e seguindo todas as orientações médicas”, afirmou a equipe.

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