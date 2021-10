Roberto Carlos anuncia turnê entre Brasil e EUA, em 2022

Aos 80 anos, completados em abril, Roberto Carlos não demonstra nenhuma disposição para se aposentar. O artista anunciou uma extensa turnê em março, abril e maio pelo México, Estados Unidos e Canadá, além do tradicional cruzeiro marítimo pela costa brasileira. A turnê internacional começará nos dias 2 de março em Monterrey, no México e passará também por Guadalajara e Cidade do México. As vendas de ingressos começam em outubro.

Em seguida, o cantor retorna ao Brasil, onde fará o show de seu navio, Emoções em Alto Mar, no dia 11 de maio. No dia 9 de abril tem apresentação marcada em Goiânia. A partir do dia 22 de abril, ele vai para Miami, nos Estados Unidos. No dia 23 é a vez de Orlando. Na sequência, se apresentará em Atlanta, Washington, Boston, Chicago e Torono, no Canadá. Uma das maiores apresentações deverá ocorrer em Nova York, no dia 8 de maio, no tradicional Radio City Music Hall. Os shows da turnê americana serão produzidos pela Move Concerts em parceria com a DC Set.

A extensa turnê passará ainda pelo Texas, com shows em McAllen, Dallas, Houston e El Paso. O giro norte-americano se encerrá em 21 de maio, em Los Angeles. Logo depois, ele retorna ao Brasil para shows em Ribeirão Preto, em 3 de junho e na Praia do Forte, na Bahia, em 8 de junho. A última apresentação está marcada para 9 de setembro, em Campinas. Ao todo, em 2022, o cantor já tem 21 datas agendadas. As datas dos shows nas grandes capitais brasileiras ainda não foram anunciadas.