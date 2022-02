Robert Pattinson foi ‘censurado’ ao fazer voz assustadora em ‘The Batman’

Vivido por diferentes atores ao longo da história, entre eles George Clooney, Christian Bale e, recentemente, Ben Affleck, o popular super-herói Batman vai ganhar este ano uma nova encarnação, na pele de Robert Pattinson. Assim como seus antecessores, Pattinson criou um tom de voz distinto para quando estava no uniforme do homem-morcego. A primeira tentativa, porém, não deu muito certo.

“Todos os atores faziam uma voz grave, gutural, e eu pensei, vou fazer o oposto, vou falar mais sussurrado”, contou o ator em entrevista ao apresentador Jimmy Kimmel. “Tentei essa voz por umas duas semanas, e era algo abominável, então me disseram para parar”, disse Pattinson, que foi dirigido por Matt Reeves na produção.

O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 3 de março e propõe ser uma versão mais sombria do personagem do que os anteriores.