Robbie Williams retorna ao Brasil após 20 anos para show único em São Paulo

Depois de 20 anos longe dos palcos brasileiros, Robbie Williams voltará ao país para uma única apresentação em São Paulo. O cantor inglês se apresentará em 13 de outubro, no Nubank Parque, como parte da BRITPOP 2026 Tour, sua primeira turnê de estádios em sete anos. Realizado pela 30e, o show tem ingressos disponíveis pela Eventim.

A turnê acompanha o lançamento do 13º álbum de estúdio de Robbie Williams, apresentado em janeiro deste ano e marcado por uma sonoridade mais carregada de guitarras e referências ao britpop que dominou a música britânica nos anos 1990. O período também coincide com o início da carreira solo do cantor, após sua saída do Take That, em 1995. O novo trabalho alcançou o primeiro lugar das paradas britânicas e fez com que Robbie chegasse ao seu 16º álbum no topo do ranking do Reino Unido, superando um recorde anteriormente estabelecido pelos Beatles.

A dimensão da atual turnê acompanha a trajetória construída pelo artista ao longo das últimas décadas. São 39 apresentações em 23 países, com mais de 1,3 milhão de ingressos vendidos, em uma produção que combina telões, passarelas, efeitos visuais e diferentes configurações de palco. Ainda assim, a principal característica dos shows de Robbie permanece sendo sua presença em cena, marcada pela interação constante com a plateia, humor e disposição para improvisar.

Esse aspecto ganha um significado particular no Brasil, onde o cantor não se apresenta desde 2006. Nesse intervalo, músicas como Let Me Entertain You, Rock DJ, Supreme, Millennium, She’s the One, Feel e Angels continuaram fazendo parte do repertório afetivo do público brasileiro, graças à presença nas rádios, na televisão e em trilhas de novelas. O reencontro acontece com um repertório que permaneceu familiar mesmo durante os anos em que Robbie esteve distante dos palcos do país.

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Com mais de três décadas de carreira solo, Robbie Williams chega ao Brasil novamente em um momento que combina a apresentação de um novo trabalho com o reencontro de um repertório que atravessou gerações. Em São Paulo, a BRITPOP 2026 Tour será a oportunidade de ver o cantor novamente no país e, duas décadas depois, ouvir ao vivo algumas das músicas que ajudaram a definir sua carreira.

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BRITPOP 2026 Tour

Data: 13 de outubro de 2026

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Local: Nubank Parque, São Paulo

Ingressos: Eventim