Rio de Janeiro vai reabrir os cinemas em outubro; veja protocolos

Foi confirmada nesta terça-feira, 22, a reabertura dos cinemas do Rio de Janeiro no dia 1º de outubro. Segundo comunicado, os exibidores de cinema foram informados hoje por representantes da Prefeitura e da vigilância sanitária sobre a liberação do consumo de alimentos e bebidas dentro das salas, detalhe que completa os protocolos de segurança.

Os cinemas voltarão a funcionar com 50% de sua capacidade e distanciamento social, com poltronas marcadas, intercalando espectadores. Serão disponibilizados álcool em gel, a temperatura de funcionários e do público será aferida na entrada e as sessões terão um maior intervalo entre uma e outra, para garantir a devida higienização do local.

O consumo de alimentos foi liberado apenas dentro das salas e os bebedouros públicos permanecerão fechados. Haverá ainda orientações específicas sobre o fluxo de entrada e saída, alternância de uso de pias em banheiros e marcações no chão da fila.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.