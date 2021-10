Rio de Janeiro ganha ‘Dia do Humor’ em homenagem a Paulo Gustavo

Após ter uma rua batizada com seu nome em Niterói e um enredo sobre sua vida em preparação para o Carnaval de 2022, Paulo Gustavo terá uma data comemorativa em sua homenagem no Rio de Janeiro: o Dia Estadual do Humor — que será comemorado em 30 de outubro, data de nascimento do humorista. A Lei nº 9440, sancionada na segunda-feira pelo governador Cláudio Castro (PL) e publicada na terça-feira, 26, no Diário Oficial, partiu de uma ideia do canal Multishow, com apoio da família do artista.

O artigo 4º deixa expressamente claro que “fica banido o mau humor, a partir da publicação da presente Lei”. O documento cita em seu parágrafo único a frase “Rir é um ato de resistência”, proferida pelo humorista em uma de suas últimas aparições na televisão antes de ser vítima de complicações da Covid-19.

A lei, de autoria do presidente da Alerj, o deputado André Ceciliano (PT), também determina que no Dia Estadual do Humor, ou na data comemorativa mais próxima, os membros da Assembleia Legislativa deverão realizar uma Sessão Solene em homenagem a todos os artistas que vivem do humor, em memória a Paulo Gustavo.