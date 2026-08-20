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Cultura

Rildo Hora comenta polêmica de João Bosco: ‘Tem coisas que são grosseria’

Aos 87 anos, maestro e compositor é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 20 ago 2026, 11h10
Homem idoso de pele clara, cabelos brancos curtos e óculos de lentes alaranjadas, vestindo camisa jeans azul, gesticula com as mãos abertas enquanto fala. Ele está em um ambiente interno com esculturas coloridas ao fundo
Rildo Hora é o convidado do programa semanal da coluna GENTE -  (VEJA/Reprodução)
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Aos 87, Rildo Hora recorda as parcerias diversas que o alçaram ao posto de um dos mais importantes instrumentistas e produtores da música brasileira. Auxiliou a criação de discos históricos de nomes como Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, João Bosco, Clara Nunes, Luiz Gonzaga, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara e Dudu Nobre. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ele comenta a recente polêmica com João Bosco, que defende a execução nos dias de hoje da música Gol Anulado, de 1976, taxada como uma ode ao machismo.

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“Tem certas coisas que foram escritas e cantadas, que são grosserias nos dias de hoje. Como, por exemplo, a maneira de tratar uma mulher, E sobre João Bosco, tive a felicidade de ser capaz de encaminhar o João os primeiros passos da música. Eu o apresentei a sua primeira gravadora, a RCA, apresentei um pianista, produzi seus primeiros discos. Agora, quando ele escreveu a tal música, anos atrás, com o Aldir Blanc, determinadas coisas não eram consideradas preconceito. Tem que contextualizar quando foi criada”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimentos: Museu do Samba / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no YouTube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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