Rildo Hora comenta polêmica de João Bosco: ‘Tem coisas que são grosseria’

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Aos 87 anos, Rildo Hora, um dos maiores nomes da música brasileira, relembra sua rica trajetória como instrumentista e produtor de grandes artistas como Martinho da Vila, Zeca Pagodinho e Clara Nunes. Ele comenta a polêmica recente com João Bosco e a música “Gol Anulado”, contextualizando as letras de antigamente e seu impacto hoje. Veja a entrevista na íntegra!

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Aos 87, Rildo Hora recorda as parcerias diversas que o alçaram ao posto de um dos mais importantes instrumentistas e produtores da música brasileira. Auxiliou a criação de discos históricos de nomes como Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, João Bosco, Clara Nunes, Luiz Gonzaga, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara e Dudu Nobre. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ele comenta a recente polêmica com João Bosco, que defende a execução nos dias de hoje da música Gol Anulado, de 1976, taxada como uma ode ao machismo.

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“Tem certas coisas que foram escritas e cantadas, que são grosserias nos dias de hoje. Como, por exemplo, a maneira de tratar uma mulher, E sobre João Bosco, tive a felicidade de ser capaz de encaminhar o João os primeiros passos da música. Eu o apresentei a sua primeira gravadora, a RCA, apresentei um pianista, produzi seus primeiros discos. Agora, quando ele escreveu a tal música, anos atrás, com o Aldir Blanc, determinadas coisas não eram consideradas preconceito. Tem que contextualizar quando foi criada”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimentos: Museu do Samba / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no YouTube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).