Rihanna revela ter 170 músicas inéditas guardadas

Afastada da música há dez anos, quando lançou o álbum Anti, a cantora Rihanna falou recentemente sobre ter uma série de músicas guardadas. Durante uma live feita no TikTok de sua marca de beleza, Fenty Beauty, a artista deu a entender que possui “pelo menos” 170 canções que não foram divulgadas.

“Se houver dez produtos em um cofre, então eu tenho pelo menos 17 cofres”, declarou a respeito de possíveis trabalhos inéditos. A revelação acontece justamente diante dos pedidos de fãs pelo nono álbum de estúdio da cantora. O último disco, lançado em 2016, reúne hits como Love On The Brain, Work e Kiss It Better,

Em agosto, o marido de Rihanna, o rapper ASAP Rocky disse durante uma entrevista ao programa The Jason Lee Show que a artista estava de volta ao estúdio trabalhando em novos materiais. Na ocasião, ele também negou os boatos de que teria sido o responsável pela pausa dela na carreira. O casal, que oficializou o relacionamento em 2020, possui três filhos: Rocki Irish Mayers, de 1 ano, Riot, com 2, e RZA, com 4.

“Ela está no estúdio agora. Sim, eu disse isso. Desculpe, querida”, disse ele no programa. “Vou me meter em encrenca por causa disso”, completou o cantor. Rihanna também já havia falado anteriormente sobre seus planos para o nono álbum. No ano passado, ela contou à Harper’s Bazaar que havia “desvendado o segredo” da direção musical do projeto. “Todo esse tempo longe da música precisa valer a pena. Tem que ser importante. Preciso mostrar a eles o valor da espera. Não posso lançar nada medíocre”, afirmou.

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“Não será nada do que as pessoas esperam, e não será comercial nem palatável para o rádio. Será onde minha arte merece estar agora”, completou. Apesar do hiato de uma década, Rihanna chegou a lançar faixas para a trilha sonoras de filmes, como Friend of Mine, que fez parte de Os Smurfs (2025) e Lift Me Up, de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022).

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