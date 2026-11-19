Rihanna, 38, posou nua ao lado da filha caçula, Rocki Irish Mayers, 1, para a nova campanha da bolsa Lady Dior, divulgada nesta quinta-feira, 19. Nas imagens, a cantora aparece com a menina no colo, usando uma bolsa preta da grife para cobrir parte do corpo. O ensaio, fotografado por Sam Rock, tem direção criativa de Jonathan Anderson e busca explorar as diferentes facetas da artista, que é embaixadora do perfume J’adore desde 2024.

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Rocki nasceu em 13 de setembro de 2025 e é fruto do relacionamento de Rihanna com o rapper A$AP Rocky, 38, com quem a cantora também tem dois meninos, RZA, 4, e Riot Rose, 3. Esta não é a primeira participação da caçula em uma produção de moda. Em abril deste ano, a menina apareceu com a mãe na capa da revista W Magazine, usando uma fralda de alta-costura criada especialmente pela Dior.