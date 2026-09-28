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Cultura

Ricky Martin e Pedro Sampaio ganham destaque internacional após show na NFL

Artistas se apresentaram no intervalo da partida no Maracanã

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 13h59 | Atualizado em 28 set 2026, 14h52
Artistas e dançarinos em um palco escuro, iluminados por luzes coloridas. Dois homens sorridentes no centro, um de camisa branca e calça bege, outro de jaqueta verde e shorts. Atrás deles, mulheres de top azul e shorts brancos, com pompons. Na frente, um grupo diverso de pessoas em roupas brancas, algumas com os braços levantados, celebrando
Ricky Martin e Pedro Sampaio no show do intervalo na NFL no Maracanã (./Divulgação)
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Ricky Martin e Pedro Sampaio ganham destaque internacional após show na NFL Priorize VEJA no Google

A apresentação de Ricky Martin e Pedro Sampaio no intervalo do primeiro jogo da NFL no Maracanã, neste domingo, 27, repercutiu na imprensa internacional. O encontro entre o astro porto-riquenho e o DJ brasileiro chamou atenção especialmente pela mistura de ritmos latinos e brasileiros e pela estreia de Pikito Pikito, parceria inédita da dupla.

Um dos veículos que destacou o lançamento da música foi a Billboard, apontando a apresentação como a estreia ao vivo da faixa. “O astro porto-riquenho e o DJ, cantor e produtor brasileiro uniram-se para uma apresentação breve e encantadora, porém vibrante, da faixa de alta energia — o primeiro single de Martin lançado nos últimos anos — realizada enquanto o Baltimore Ravens enfrentava o Dallas Cowboys no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil”, escreveu.

O Latin Times também colocou Ricky Martin no centro da repercussão. O veículo destacou a participação do cantor no histórico evento da NFL no Brasil e relacionou a apresentação aos próximos passos de sua carreira, além de chamar atenção para a parceria com o brasileiro. “Sampaio e Martin transformaram o intervalo em uma celebração da música brasileira e latina”, destacou.

Já o britânico Entertainment Focus destacou a estreia de Pikito Pikito no palco do Maracanã e a colaboração entre os dois artistas. A publicação tratou o encontro como uma combinação entre a projeção internacional de Ricky Martin e a identidade musical brasileira de Pedro Sampaio. “Para Martin, essa apresentação inesquecível se soma a uma longa trajetória de participações em grandes eventos esportivos internacionais, incluindo sua recente atuação no show do intervalo do Super Bowl LX, que teve Bad Bunny como atração principal, enquanto Sampaio levou seu som poderoso a um público global”, informou um trecho da publicação.

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A própria NFL havia apresentado a escolha da dupla como uma forma de unir artistas com forte conexão com públicos do Brasil, da América Latina e de outros mercados. Pedro Sampaio, que soma mais de 14 bilhões de streams de áudio e vídeo, levou ao palco elementos do funk brasileiro, enquanto Ricky Martin acrescentou sua experiência como um dos principais nomes da música latina mundial.

No Maracanã, a apresentação reuniu sucessos dos dois artistas, com participação de dezenas de bailarinos, e terminou com Cavalinho. O momento mais aguardado foi a execução de Pikito Pikito, que chegou às plataformas de streaming no mesmo dia. A performance também incorporou funk, samba, reggaeton, salsa e mambo, reforçando a proposta de aproximar a cultura brasileira do público internacional da NFL.

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