Ricky Martin e Pedro Sampaio agitam bairro do Rio durante gravação de clipe

Ricky Martin e Pedro Sampaio aproveitaram a passagem pelo Rio de Janeiro para registrar cenas do clipe de Pikito Pikito, parceria inédita entre os dois. As gravações aconteceram em Santa Teresa, bairro conhecido pelas ruas históricas e pelo clima boêmio.

A colaboração ganhou destaque durante a passagem de Ricky pelo Brasil. Os dois artistas também dividiram o palco no show do intervalo da partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, realizada no Maracanã no domingo, 27, pela NFL. A apresentação marcou a estreia da música ao vivo.

Pikito Pikito mistura referências do pop latino e do funk brasileiro e faz parte da aproximação de Pedro Sampaio com o mercado internacional. Ricky Martin, por sua vez, voltou a apostar em uma parceria com um artista brasileiro após anos de relação próxima com o país. Além de Santa Teresa, o cantor porto-riquenho circulou pelo Rio durante a estadia para cumprir compromissos relacionados à apresentação da NFL.

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