Richard Donner, diretor de ‘Superman’ e ‘Goonies’, morre aos 91 anos

O cineasta Richard Donner, conhecido por dirigir filmes como Superman: O Filme (1978), Os Goonies (1985) e os quatro filmes da franquia Máquina Mortífera, morreu aos 91 anos, nesta segunda-feira, 5. A informação foi confirmada por sua mulher, a produtora Lauren Shuler Donner, e seu empresário, ao site especializado em cinema Deadline. A causa da morte não foi revelada.

Em sua carreira, Donner se notabilizou por dirigir filmes de ação com grandes bilheterias e que, anos mais tarde, se transformariam em clássicos. Antes de se aventurar nos cinemas, ele dirigiu nos anos 1960 as séries para TV O Homem do Rifle, Além da Imaginação, O Agente da Uncle e Perry Mason. Um de seus primeiros sucessos foi o suspense A Profecia (1976). Dois anos depois, ele faria um das melhores adaptações do Superman para os cinemas, com roteiro de Mario Puzo (autor de O Poderoso Chefão) e elenco com Christopher Reeve, no papel título, Marlon Brando, como Jor-El (pai biológico do herói), e Gene Hackman, como o vilão Lex Luthor.

Nos anos 1980, sua carreira continuou com filmes como O Feitiço de Áquila (1985) e o clássico adolescente Os Goonies. Ainda naquela década, ele fez um de seus principais trabalhos: a franquia de ação Máquina Mortífera, que ganharia outras três continuações sob o seu comando.