Rhea Seehorn vinga fãs de Better Call Saul com vitória no Emmy

Rhea Seehorn finalmente tem um Emmy para chamar de seu. A atriz venceu, pelo papel da romancista Carol Sturka em Pluribus, o prêmio de melhor atriz em série dramática na cerimônia realizada nesta segunda-feira, 14. Na produção do Apple TV criada por Vince Gilligan, Carol é uma das últimas pessoas na Terra a preservar um pensamento verdadeiramente independente após uma invasão alienígena.

Visivelmente emocionada, Seehorn subiu ao palco e brincou ao dizer que estava sob o efeito de um betabloqueador e agradeceu aos integrantes da Academia de Televisão que votaram nela. A atriz também fez questão de dividir o reconhecimento com as demais concorrentes e citou uma mensagem recebida de Keri Russell, que mencionou a frase de Gloria Steinem: “Estamos ligadas, não ranqueadas”. Em seu discurso, Seehorn destacou a importância da colaboração entre as mulheres indicadas.

A vitória também tem um peso especial por causa da trajetória da atriz. Antes de Pluribus, Seehorn havia sido indicada duas vezes ao Emmy por interpretar Kim Wexler em Better Call Saul, em 2022 e 2023, na categoria de atriz coadjuvante em drama. A série, também criada por Gilligan, acumulou 53 indicações ao longo de sua trajetória, mas terminou sua exibição sem conquistar nenhuma estatueta — sendo uma das maiores esnobadas da história da premiação.

Com Pluribus, a atriz reencontrou Gilligan e transformou a parceria em uma nova fase de sua carreira. A produção já havia rendido a Seehorn os prêmios de melhor atriz em série dramática no Globo de Ouro, no Critics’ Choice Awards e no TCA Awards, além de uma indicação ao SAG-AFTRA Awards. No Emmy, a série chegou à cerimônia com 18 indicações e quatro troféus conquistados previamente, incluindo os de mixagem de som, tema musical original, edição de imagem e direção de arte.

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No discurso, Seehorn ainda agradeceu ao criador de Pluribus, aos roteiristas, produtores, equipe técnica e ao elenco, destacando Miriam Shor, Jeff Hiller, Samba Schutte, Carlos-Manuel Vesga e Karolina Wydra. O reconhecimento consolida Carol Sturka como um dos papéis mais importantes da carreira da atriz e marca, enfim, a primeira vitória de Rhea Seehorn no Primetime Emmy.