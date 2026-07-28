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Cultura

Reynaldo Gianecchini surpreende com mudança radical no visual; veja antes e depois

Ator se prepara para novo trabalho

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 10h05 | Atualizado em 28 jul 2026, 16h18
Dois homens sorrindo para a câmera. Um homem de barba grisalha e óculos marrons está em primeiro plano, vestindo uma blusa marrom. Atrás dele, um homem de barba escura e cabelo comprido, com tatuagens no pescoço e braço, veste uma blusa azul-marinho. Ambos parecem felizes
Reynaldo Gianecchini se prepara para mudar de visual (Instagram/Reprodução)
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Reynaldo Gianecchini resolveu dar uma repaginada no visual. Aos 53 anos, o ator abandonou os cabelos grisalhos que vinha exibindo nos últimos meses e surgiu com fios mais escuros. “Ficou muito bom, Robson. Muito do jeito que pensei. Você é muito bom, parabéns”, disse o artista ao visagista Robson Souza após o procedimento.

Conhecido por mudar o visual de acordo com seus projetos e por não esconder a passagem do tempo, o ator já declarou em outras ocasiões que enxerga as transformações visuais como parte de sua profissão e também como uma forma de experimentar novas fases. Neste caso, a mudança faz parte do processo de preparação para um novo trabalho.

“Vou começar um filme, não posso dar muito spoiler porque depois vocês vão ver. Temos que mudar, ser bastante radical e tirar esse branco, que é muito legal também, mas agora é hora de mudar”, explicou Gianecchini.

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