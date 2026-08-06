Revelado o jovem astro que será Ciclope em novo ‘X-Men’

Segundo o site americano Deadline, o astro inglês Kit Connor, de 22 anos, será o responsável por interpretar o super-herói Ciclope na nova formação dos X-Men, agora integrada ao Universo Cinematográfico Marvel.

Connor é conhecido por estrelar a série de romance gay Heartstopper e por ter dado as caras no filme de ação Tempo de Guerra, de Alex Garland.

O anúncio ocorre uma semana após a estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia, que apresentou ao público a nova versão da mutante Jean Grey, agora vivida por Sadie Sink, de 24 anos. A atriz ficou famosa como a rebelde Max Mayfield em Stranger Things e agora vive a notória telepata, interpretada no passado por Famke Janssen e Sophie Turner.

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Nos quadrinhos, Jean é par romântico do Ciclope, cujo nome real é Scott Summers. O jovem é capaz de emitir raios laser com os olhos e, a princípio, não tem controle do dom. Com a ajuda do professor Xavier, ele aprende a utilizar o poder para o bem, assim como tantos outros pupilos do notório careca. No passado, o herói foi vivido por James Marsden e Tye Sheridan.

Até o momento, apenas outro nome do elenco foi revelado: Samarah Weaving, conhecida como protagonista da saga Casamento Sangrento, será Emma Frost. A personagem tem uma bússola moral turva e é uma telepata extremamente poderosa, capaz de transformar a própria pele em diamante.

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O filme novo dos X-Men ainda não tem título oficial, mas é previsto para 2028 e será dirigido por Jake Schreier, que conquistou espaço dentro dos estúdios Marvel após transformar Thunderbolts em sucesso de crítica.

No meio-tempo, a versão dos personagens conhecida pela trilogia da Fox, lançada entre 2000 e 2006, dará as caras em Vingadores: Doutor Destino, que chega aos cinemas em 18 de dezembro. Para derrotar o vilão que dá título à aventura, heróis de diferentes dimensões terão de unir forças. Voltam às telas Patrick Stewart como Xavier, Ian McKellen como Magneto, Rebecca Romijn como Mística, Alan Cumming como Noturno e James Marsden como Ciclope.

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