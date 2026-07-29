Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Cultura

Revelada a personagem misteriosa de Sadie Sink em ‘Homem Aranha: Um Novo Dia’

Papel da ruiva era mantido em segredo desde as filmagens do longa em 2025 e havia se tornado alvo de múltiplos rumores

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 11h40 | Atualizado em 29 jul 2026, 11h43
Sadie Sink, jovem mulher de cabelos ruivos ondulados e longos, sorri levemente, olhando para o lado esquerdo. Ela veste uma blusa de alças finas, em tom claro, contra um fundo escuro com detalhes em vermelho e azul
Sadie Sink no tapete vermelho de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images)
Continua após publicidade
Revelada a personagem misteriosa de Sadie Sink em ‘Homem Aranha: Um Novo Dia’ Priorizar nos meus resultados Google

O seguinte texto contém spoilers de Homem-Aranha: Um Novo Dia

Após meses de muita especulação, o público enfim pode saber quem a ruiva Sadie Sink interpreta em Homem-Aranha: Um Novo Dia. Trata-se, como muitos esperavam, da mutante Jean Grey, telepata mais conhecida pelo público por integrar os X-Men e protagonizar a saga da Fênix Negra, na qual seus poderes saem do controle e machucam alguns dos heróis mais famosos da Marvel. Desta vez, a super-heroína é reapresentada ao público em versão mais jovem e rebelde, sem o acolhimento da Escola Xavier para Jovens Superdotados.

Em Um Novo Dia, Jean exerce sobretudo seu poder de controlar mentes e busca desesperadamente algo chamado “V-Max”. Para conseguir o que quer, ela domina o livre-arbítrio de qualquer um e ameaça múltiplos civis de Nova York, incluindo a amada de Peter Parker, MJ (Zendaya). Sendo assim, é ela a principal vilã do filme — ainda que suas motivações sejam mais complicadas do que parecem.

Continua após a publicidade

Sink já era apontada como intérprete da mutante devido às madeixas ruivas, que também alimentavam a suspeita de que ela seria uma nova versão de Mary Jane, a namorada de Parker vivida por Kirsten Dunst na trilogia cinematográfica original, estrelada por Tobey Maguire entre 2002 e 2007. Até o momento, porém, nada indica que outra atriz tomará o lugar de Zendaya como interesse romântico do rapaz.

Siga

Para além de Jean Grey, o novo filme conta com múltiplas outras figuras do Universo Marvel, como o Hulk (Mark Ruffalo), a nova Viúva Negra (Florence Pugh) e o Justiceiro (Jon Bernthal).

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Cinema
Homem-aranha
Marvel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).