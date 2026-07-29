Revelada a personagem misteriosa de Sadie Sink em ‘Homem Aranha: Um Novo Dia’

O seguinte texto contém spoilers de Homem-Aranha: Um Novo Dia

Após meses de muita especulação, o público enfim pode saber quem a ruiva Sadie Sink interpreta em Homem-Aranha: Um Novo Dia. Trata-se, como muitos esperavam, da mutante Jean Grey, telepata mais conhecida pelo público por integrar os X-Men e protagonizar a saga da Fênix Negra, na qual seus poderes saem do controle e machucam alguns dos heróis mais famosos da Marvel. Desta vez, a super-heroína é reapresentada ao público em versão mais jovem e rebelde, sem o acolhimento da Escola Xavier para Jovens Superdotados.

Em Um Novo Dia, Jean exerce sobretudo seu poder de controlar mentes e busca desesperadamente algo chamado “V-Max”. Para conseguir o que quer, ela domina o livre-arbítrio de qualquer um e ameaça múltiplos civis de Nova York, incluindo a amada de Peter Parker, MJ (Zendaya). Sendo assim, é ela a principal vilã do filme — ainda que suas motivações sejam mais complicadas do que parecem.

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Sink já era apontada como intérprete da mutante devido às madeixas ruivas, que também alimentavam a suspeita de que ela seria uma nova versão de Mary Jane, a namorada de Parker vivida por Kirsten Dunst na trilogia cinematográfica original, estrelada por Tobey Maguire entre 2002 e 2007. Até o momento, porém, nada indica que outra atriz tomará o lugar de Zendaya como interesse romântico do rapaz.

Para além de Jean Grey, o novo filme conta com múltiplas outras figuras do Universo Marvel, como o Hulk (Mark Ruffalo), a nova Viúva Negra (Florence Pugh) e o Justiceiro (Jon Bernthal).

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