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Cultura

Responsável pela área VIP do Rock in Rio Lisboa fala sobre difícil arte de dizer ‘não’

Diamantino Martins coordena espaço que recebe 3.500 convidados por dia no festival

Por Valmir Moratelli, de Lisboa 27 jun 2026, 17h07 | Atualizado em 27 jun 2026, 20h46
Diamantino Martins
Diamantino Martins (Valmir Moratelli/VEJA)
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Responsável pela área VIP do Rock in Rio Lisboa fala sobre difícil arte de dizer ‘não’ Priorize VEJA no Google

Diamantino Martins conversou com a coluna GENTE neste sábado, 27, dentro da área VIP do Rock in Rio Lisboa. Ele é o responsável por toda a organização da infraestrutura para mais de 3.500 convidados por dia no espaço destinado a marcas que patrocinam o evento, além de famosos como artistas de TV, jogadores de futebol e amigos de músicos.

Perguntado sobre a dificuldade de montar a lista de convidados, Diamantino explica que não convida diretamente as pessoas, mas faz uma espécie de curadoria para aceitar os pedidos que chegam até ele. Em época de festival, diz receber centenas de mensagens por dia. “Este ano talvez eu seja a pessoa dentro do Rock in Rio que mais tenha que dizer não. No primeiro dia, voltei para casa com 841 mensagens no WhatsApp. No dia seguinte, com 600 e tantas. Então, o não tem que ser gerido”, afirmou.

Segundo ele, a área VIP do Rock in Rio Lisboa funciona de maneira diferente da de outros festivais. “As pessoas entendem que a área VIP do Rock in Rio não é como a área VIP dos festivais que já fiz, em que tinha 200, 300, 400 convites por dia para distribuir, sobretudo para figuras públicas, celebridades. Aqui, não. As pessoas sabem, e temos passado cada vez mais essa mensagem, que é uma zona vendida, adquirida pelas marcas, e que os convidados são das marcas”, disse.

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