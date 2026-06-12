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Cultura

Repórter da TV Globo é surpreendida com pedido de casamento ao vivo

Luana Nunes, repórter da emissora em Minas Gerais, fazia uma matéria sobre Santo Antônio no momento romântico

Por Bárbara Bigas 12 jun 2026, 13h57 | Atualizado em 12 jun 2026, 15h23
Mulher negra de dreads, casaco e cachecol claros, chora emocionada segurando um microfone, enquanto um homem de óculos se ajoelha à sua frente, oferecendo um anel de noivado. Eles estão em uma igreja com bancos de madeira e quadros nas paredes
Repórter da Globo Luana Nunes sendo pedida em casamento ao vivo durante o Bom Dia Minas (TV Globo/Reprodução)
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A repórter Luana Nunes, da TV Globo de Minas Gerais, fazia uma reportagem ao vivo quando foi surpreendida pelo namorado, Breno dos Reis, pedindo-a em casamento na frente das câmeras.

Em uma entrada ao vivo para o Bom dia Minas, Luana conversava com um padre à respeito da Tradição de Santo Antônio, quando a câmera se dividiu para mostrar a entrada de seu namorado, que veio caminhando em direção à repórter e ajoelhou com um buquê de flores na mão. Emocionada, Luana aceita o pedido em meio às lágrimas. “Não consigo nem falar”, comentou a repórter. Confira o momento:

Uma das apresentadoras do jornal, depois do pedido, relembra de uma reportagem que Luana havia feito dois anos antes, onde fez um comentário bem-humorado sobre pedir um companheiro para Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro. Posteriormente, um vídeo publicado no Instagram de Luana mostrou a equipe de redação da Globo Minas comemorando o pedido de casamento da repórter.

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