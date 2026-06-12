Repórter da TV Globo é surpreendida com pedido de casamento ao vivo

A repórter Luana Nunes, da TV Globo de Minas Gerais, fazia uma reportagem ao vivo quando foi surpreendida pelo namorado, Breno dos Reis, pedindo-a em casamento na frente das câmeras.

Em uma entrada ao vivo para o Bom dia Minas, Luana conversava com um padre à respeito da Tradição de Santo Antônio, quando a câmera se dividiu para mostrar a entrada de seu namorado, que veio caminhando em direção à repórter e ajoelhou com um buquê de flores na mão. Emocionada, Luana aceita o pedido em meio às lágrimas. “Não consigo nem falar”, comentou a repórter. Confira o momento:

Uma das apresentadoras do jornal, depois do pedido, relembra de uma reportagem que Luana havia feito dois anos antes, onde fez um comentário bem-humorado sobre pedir um companheiro para Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro. Posteriormente, um vídeo publicado no Instagram de Luana mostrou a equipe de redação da Globo Minas comemorando o pedido de casamento da repórter.

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