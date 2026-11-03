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Cultura

Repórter da Record é agredido durante reportagem para o Cidade Alerta

Guilherme Gonçalves cobria o caso do pecuarista João Roberto Bolelli, de 62 anos, encontrado morto em sua fazenda no interior de São Paulo

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 10h59
Jornalista masculino, de pele clara e cabelo escuro, vestindo camisa social azul, segurando um microfone azul com o logo da Globo e gesticulando com a mão esquerda, em uma estrada de terra com vegetação verde e casas ao fundo. No canto superior direito, um banner laranja com a palavra URGENTE.
O repórter Guilherme Gonçalves, do Cidade Alerta, da Record  (Reprodução/Rede Record)
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Repórter da Record é agredido durante reportagem para o Cidade Alerta Priorize VEJA no Google

O repórter Guilherme Gonçalves, da Record, foi agredido ao vivo durante o telejornal Cidade Alerta por uma mulher enquanto fazia uma reportagem. O jornalista cobria o caso do pecuarista João Roberto Bolelli, de 62 anos, encontrado morto na propriedade rural onde vivia, em Rifaina, no interior de São Paulo. Antes de ter seu corpo localizado na mata por um genro, o fazendeiro era suspeito de ter matado a tiros a ex-namorada, Priscila Lacerda, de 24. Procurada por VEJA, a Record ainda não se manifestou sobre a agressão sofrida pelo funcionário. O espaço segue aberto. 

Bolelli, de 62 anos, era procurado pela polícia desde o assassinato da jovem e estava foragido havia cinco dias. Durante a cobertura do caso, o repórter da Record foi agredido por uma suposta parente do pecuarista. A confusão aconteceu quando o jornalista gravava o material em uma estrada próxima à fazenda. A mulher o acusou de invadir uma propriedade particular, embora a equipe estivesse fora dos limites da área rural. Em meio à discussão, ela partiu para cima do profissional e tentou arrancar o microfone da emissora de suas mãos.

Segundo as informações divulgadas sobre o caso, o genro de Borelli percebeu um cheiro forte vindo de uma área da fazenda e encontrou o cadáver do sogro. A polícia trabalha com três hipóteses para explicar a morte: homicídio em possível retaliação pelo assassinato de Priscila, suicídio ou um mal súbito, considerando os problemas de saúde que o pecuarista enfrentava.

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Priscila era videomaker, tinha 24 anos e morava em Perdizes, Minas Gerais. Ela foi até Rifaina acompanhada do irmão e de uma amiga para devolver uma caminhonete que havia pegado emprestada de Borelli. Durante o encontro, segundo relatos de testemunhas, o pecuarista não teria aceitado o fim do relacionamento. O ciúme também teria motivado a discussão, depois que ele soube que a jovem estava envolvida com outra pessoa.

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O desentendimento terminou em violência. Borelli teria disparado contra o peito de Priscila diante do irmão e da amiga que a acompanhavam. Os presentes tentaram levá-la imediatamente a um hospital da região, mas a jovem não resistiu aos ferimentos. A investigação agora precisa esclarecer tanto as circunstâncias do assassinato quanto o que aconteceu com o pecuarista nos cinco dias em que permaneceu foragido.

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