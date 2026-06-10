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Cultura

Repórter da Globo relata racismo na chegada aos EUA para Copa do Mundo

Karine Alves fez desabafo sobre abordagem

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 11h03 | Atualizado em 10 jun 2026, 11h06
Karine Alves, repórter da Globo na cobertura da Copa do Mundo
Karine Alves, repórter da Globo na cobertura da Copa do Mundo (TV Globo/Reprodução)
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Repórter da Globo relata racismo na chegada aos EUA para Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

A repórter Karine Alves, da TV Globo, fez um desabafo sobre uma abordagem racista ao desembarcar nos Estados Unidos para a cobertura da Copa do Mundo de 2026, que começa nesta quinta-feira, 11. “Quando cheguei aos Estados Unidos, não entendi direito o que estavam pedindo. Mandaram que eu levantasse o cabelo, de forma bastante ríspida. Fiquei sem reação, mas depois compreendi e obedeci”, relatou a jornalista sobre uma revista diferenciada na imigração.

Karine afirmou que a situação é frequentemente mencionada por mulheres negras que entram no país e destacou que colegas de trabalho não passaram pelo mesmo procedimento. “Foi algo muito pontual, mas que outras colegas, por exemplo, não passaram por isso aqui”, disse.

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O assunto surgiu durante uma conversa com Ana Paula Araújo, no Bom Dia Brasil desta terça-feira, 9, sobre o forte esquema de segurança adotado pelas autoridades americanas para o Mundial. As duas comentavam imagens da seleção do Senegal sendo revistada ainda na pista do aeroporto. “A Copa nem começou e já estamos vendo esse tipo de cena, com pessoas sendo abordadas dessa forma”, afirmou.

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Na véspera da abertura do torneio, outros episódios também chamaram atenção. A Federação Iraniana de Futebol acusou os Estados Unidos de cancelarem a cota de ingressos destinada aos torcedores do país. Já o árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, eleito melhor árbitro masculino da África em 2025, teve a entrada barrada no Aeroporto Internacional de Miami por questões ligadas à verificação de antecedentes, segundo autoridades americanas. Ele estava entre os profissionais selecionados para trabalhar na Copa do Mundo.

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