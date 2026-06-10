Repórter da Globo relata racismo na chegada aos EUA para Copa do Mundo

A repórter Karine Alves, da TV Globo, fez um desabafo sobre uma abordagem racista ao desembarcar nos Estados Unidos para a cobertura da Copa do Mundo de 2026, que começa nesta quinta-feira, 11. “Quando cheguei aos Estados Unidos, não entendi direito o que estavam pedindo. Mandaram que eu levantasse o cabelo, de forma bastante ríspida. Fiquei sem reação, mas depois compreendi e obedeci”, relatou a jornalista sobre uma revista diferenciada na imigração.

Karine afirmou que a situação é frequentemente mencionada por mulheres negras que entram no país e destacou que colegas de trabalho não passaram pelo mesmo procedimento. “Foi algo muito pontual, mas que outras colegas, por exemplo, não passaram por isso aqui”, disse.

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O assunto surgiu durante uma conversa com Ana Paula Araújo, no Bom Dia Brasil desta terça-feira, 9, sobre o forte esquema de segurança adotado pelas autoridades americanas para o Mundial. As duas comentavam imagens da seleção do Senegal sendo revistada ainda na pista do aeroporto. “A Copa nem começou e já estamos vendo esse tipo de cena, com pessoas sendo abordadas dessa forma”, afirmou.

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Na véspera da abertura do torneio, outros episódios também chamaram atenção. A Federação Iraniana de Futebol acusou os Estados Unidos de cancelarem a cota de ingressos destinada aos torcedores do país. Já o árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, eleito melhor árbitro masculino da África em 2025, teve a entrada barrada no Aeroporto Internacional de Miami por questões ligadas à verificação de antecedentes, segundo autoridades americanas. Ele estava entre os profissionais selecionados para trabalhar na Copa do Mundo.

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