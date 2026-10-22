Renner faz homenagem à Rick no primeiro mês da morte do sertanejo

O cantor Renner prestou homenagens à sua antiga dupla, Rick, nesta quarta-feira, 21, aniversário de um mês da morte do artista. “Um mês sem você. Valeu cada luta ao seu lado. Mas sei que em todos os palcos onde eu pisar, lá você estará comigo”, escreveu o músico na legenda de um vídeo publicado nas redes sociais.

As filmagens mostram Rick e Renner cantando durante um momento de descontração, no que parece ser um aeroporto. Rick Sollo morreu no dia 21 de setembro, em um acidente de helicóptero em Santa Catarina.

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