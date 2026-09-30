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Cultura

Renato Aragão enfrenta batalha na Justiça com filha

Juliana cobra dívida do pai

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 12h23
Renato Aragão e a filha Juliana Aragão
Renato Aragão e a filha Juliana Aragão (Facebook/Reprodução)
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Renato Aragão enfrenta batalha na Justiça com filha Priorize VEJA no Google

Renato Aragão, de 91 anos, terá uma audiência de conciliação com a filha mais velha, Juliana Rangel Aragão, 49, no dia 26 de outubro, às 13h, no Rio de Janeiro. O encontro faz parte de uma ação de cobrança movida por Juliana contra o humorista, na qual ela pede cerca de 872 mil reais. O processo tramita na 43ª Vara Cível da Comarca da Capital e ainda não teve julgamento de mérito.

Segundo a versão apresentada por Juliana no processo, a disputa envolve um empréstimo de 950 mil reais feito ao pai em dezembro de 2018. O dinheiro teria vindo da venda de um imóvel que ela recebeu como herança da mãe, Martha Maria Rangel Aragão. A filha afirma que o valor deveria ser devolvido até o fim de 2023, mas não foi quitado.

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A família de Renato contesta essa versão. Em posicionamento divulgado anteriormente, afirmou que não se tratava de um empréstimo pessoal, mas de um acordo, com orientação jurídica, para que parte do patrimônio herdado por Juliana fosse administrada pelo pai com o objetivo de organizar e preservar os recursos. A família também negou que o dinheiro tenha sido incorporado ao patrimônio de Renato ou de sua esposa, Lilian Aragão.

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Juliana atualmente mora em Santa Catarina e pediu autorização para participar da audiência por videoconferência, alegando dificuldades financeiras para viajar ao Rio. Até o momento, o pedido ainda não havia sido autorizado. A audiência será uma tentativa de conciliação e não representa uma decisão sobre quem tem razão na disputa. A informação foi divulgada pelo Metrópoles e confirmada pela coluna GENTE.

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