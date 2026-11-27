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Ex-engenheiro e destaque da comédia nacional, Renato Albani apresenta seu aclamado show ‘Salve-se Quem Puder’ no Rio. Em conversa com a coluna GENTE, o humorista detalha a identificação com o público e explica o único assunto proibido no palco.

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Considerado um dos nomes mais destacados da comédia nacional, Renato Albani alcançou uma posição que é desejada por muitos: ganha a vida trabalhando com o que ama. Aos 41 anos, o humorista capixaba fez uma (ótima) transição de carreira, deixando de ser engenheiro para apostar no humor em 2013. Mais de uma década depois, ele desembarca no Rio de Janeiro com o espetáculo Salve-se Quem Puder, produção que tem sido elogiada e que consolida a posição de Albani como um dos mais incansáveis humoristas do país.

“Me divirto demais estando no Rio”, afirma o comediante, em entrevista à coluna GENTE. “O público carioca é sempre diferente. Todos sabem que eles são um povo alegre, e isso facilita muito na hora de fazer o show”, explica Albani, que já esteve no Rio em outras ocasiões. No entanto, a expectativa para o show deste sábado, 28, é de que amplie ainda mais seu alcance junto ao público do estado.

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Em Salve-se Quem Puder, Albani fala sobre as memórias de uma infância vivida com leveza e brinca com situações cotidianas como uma forma de gerar proximidade com o público, além de trazer temas pedidos pelos fãs. “O tema desse show foi muito solicitado, e eu atendi. Falo sobre as pessoas estarem cada vez mais aceleradas e com a saúde mental abalada. A identificação é uma ferramenta infalível para a comédia. Quando você consegue se ver dentro das piadas, você ri mais e descobre que todo mundo passa por situações parecidas”, diz o comediante, que também busca interagir bastante com o público. “Sempre coloco a plateia no show e uso as histórias deles. Acabam dando muita risada”, completa.

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Apesar de estar em uma profissão que é alvo de intensos debates, principalmente no que diz respeito aos limites do humor, Albani diz que “fala de tudo”, com uma única exceção. “Não falo de política no show, porque isso se tornou um assunto muito chato, e a intenção da minha apresentação não é ser chata. Mas somente por isso. De resto, falo de tudo e acho que todos os assuntos cabem em um show”, argumenta o artista.

Renato Albani se apresenta neste sábado, 28 de novembro, na Farmasi Arena. O espetáculo começa às 21h e tem classificação etária de 16 anos.

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