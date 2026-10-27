Relembre o papel de Walter Koenig na série clássica de ‘Star Trek’
Ator morreu aos 90 anos neste domingo, 25, e fez fama mundial como Pavel Chekov na ficção científica
Neste domingo, 25, morreu o ator Walter Koenig, aos 90 anos. Segundo informações do TMZ, ele faleceu de causas naturais e estava acompanhado de sua filha, Danielle, e da sobrinha. O artista era conhecido pelo papel do alferes Pavel Chekov na série original de Star Trek, que foi ao ar entre 1966 e 1969.
Koening começou a carreira no início dos anos 196o, com participações nas séries Gidget e Os Destemidos, ambas de 1965. No ano seguinte, conquistou o papel de Chekov, navegador russo da franquia de ficção científica, que interpretou ao longo de 36 episódios.
Após a participação no clássico, o ator chegou a retomar o papel em Star Trek: O Filme (1979), Star Trek II: A Ira de Khan (1982), Star Trek III: À Procura de Spock (1984) e em outras sequências. Foi duas vezes indicado ao Saturn Award — maior honraria do sci-fi —, em 1983 e 1987. Em 2012, recebeu sua estrela na Calçada da Fama.
Na segunda-feira, 26, representantes de Koenig lamentaram o falecimento do ator, “cujo talento, carisma e atuações inesquecíveis deixaram uma marca indelével em gerações de fãs ao redor do mundo”. Seu último trabalho foi a comédia independente Raging Midlife, dirigida por Rob Taylor e lançada em 2025.
Star Trek ganhou nova versão no cinema e deu vazão a uma trilogia lançada entre 2009 e 2016. Nela, o papel de Chekov foi assumido por Anton Yelchin, morto tragicamente em 2016. O ator russo, que tinha 27 anos à época, foi vítima de um acidente em Los Angeles, tendo sido prensado entre seu carro e a caixa de correio de tijolos da entrada de sua residência.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial