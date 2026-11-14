Relembre a trajetória do ator Rogério Fróes no teatro e no cinema

Ler Resumo





Rogério Fróes, um ícone da arte brasileira, faleceu aos 92 anos, após mais de sete décadas dedicadas ao teatro, cinema e televisão. Nascido em MG, ele construiu uma carreira multifacetada no Rio de Janeiro, atuando como diretor, produtor e intérprete. Descubra a trajetória completa de um artista que marcou a dramaturgia nacional.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Nascido em Santos Dumont, Minas Gerais, em 21 de setembro de 1934, Rogério de Souza Fróes mudou-se ainda adolescente para o Rio de Janeiro, onde começou a construir uma carreira artística de mais de sete décadas. Morto nesta sexta-feira, 13, aos 92 anos, o artista foi diretor, produtor e intérprete no teatro e no cinema nacional, além dos trabalhos expressivos na televisão brasileira.

Como foi o início dos estudos e atuações no teatro?

Na capital fluminense, o jovem estudou na Escola de Arte Dramática do Teatro Duse, sob coordenação de Paschoal Carlos Magno. A estreia nos palcos contou com peças clássicas do teatro, como As Feiticeiras de Salem, escrita por Arthur Miller, Em Família, de Oduvaldo Vianna Filho, e Constantina, de Somerset Maugham. Além do trabalho em cena, Fróes exerceu a função de diretor teatral em montagens como O Mágico de Oz, A Onça e o Bode e Estes Jovens Sonhadores e Seus Caminhos Maravilhosos.

+ Rogério Fróes: como papéis em novelas clássicas marcaram a carreira do ator

Quando ocorreu a estreia e a consolidação no cinema?

A estreia de Fróes no cinema ocorreu aos 33 anos no longa-metragem Perpétuo contra o Esquadrão da Morte, dirigido por Miguel Borges em 1967. Nas décadas seguintes, o profissional acumulou trabalhos na sétima arte em filmes expressivos como Sábado Alucinante, em 1979, Menino do Rio, em 1982, Mauá – O Imperador e o Rei, lançado em 1999, Redentor, em 2004, e Não Se Pode Viver sem Amor, no ano de 2010.

Continua após a publicidade

As 10 maiores bilheterias da história do cinema

Qual a relevância do legado construído pelo artista?

Ao longo de mais de 70 anos de atividades profissionais, o artista manteve participação constante no teatro, cinema e televisão. Sua trajetória profissional atravessou diversas épocas da dramaturgia nacional, combinando funções no palco e nos bastidores. A atuação em diferentes frentes da cultura brasileira encerrou-se com a morte confirmada por sua filha, a atriz Gisele Fróes, deixando uma filmografia e montagens teatrais gravadas na história das artes do país.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.