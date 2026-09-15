Relembre a trajetória de Domingos Montagner, dez anos após morte trágica

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Há dez anos, o Brasil se despedia de Domingos Montagner, artista multifacetado que brilhou no circo, teatro, TV e cinema. No auge de sua carreira, o ator de 54 anos morreu afogado no rio São Francisco durante as gravações da novela ‘Velho Chico’. Relembre sua incrível trajetória e o legado que deixou.

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Há dez anos, o mundo se despedia de Domingos Montagner, artista que ganhou reconhecimento pela variedade de trabalhos entre o circo, o teatro, a TV e o cinema. O ator vivia o ponto mais alto da carreira, aos 54 anos, enquanto gravava a novela Velho Chico, da TV Globo, em Canindé de São Francisco, Sergipe. Durante um intervalo da produção, aproveitou para nadar no rio São Francisco e morreu afogado, depois de ser puxado pela correnteza.

Natural de São Paulo, Montagner demorou para começar a carreira de ator. Começou a trabalhar na adolescência no bar dos pais no Tatuapé, bairro em que moravam. Chegou a ser atleta de handebol pelo Sport Club Corinthians Paulista, antes de servir ao Exército Brasileiro e se formar como tenente da reserva em 1982. Depois de se formar em Educação Física, ainda deu aula em escolas públicas e particulares até 1991.

A vida artística começou em 1989, aos 27 anos, quando ingressou na Gran Circo Escola Picadeiro, referência nacional no ensino de artes circenses. Foi lá que conheceu o parceiro Fernando Sampaio, com quem começou a fazer apresentações como palhaço, e, posteriormente, fundou a Cia. La Mínima, grupo especializado em espetáculos para teatro com fundamentos da palhaçaria. Em 2004, o grupo ainda se uniu a outros artistas para fundar o Circo Zanni, que passou por diversas cidades brasileiras, misturando performances circenses com cenas de teatro, dança e música.

Domingos Montagner estreou na TV em 1995, em Tocaia Grande, obra original de Jorge Amado, que foi adaptada como novela para a Manchete. Fez trabalhos no SBT e na Record e ganhou destaque nacional em 2011, em Cordel Encantado, da TV Globo. Com os elogios pelo papel do Capitão Herculano, assinou um contrato com a emissora, na qual participou de O Brado Retumbante, Salve Jorge e Joia Rara. Em 2015, protagonizou Sete Vidas, novela das seis de Lícia Manzo.

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O ator também teve grandes contribuições para o cinema, como parte do elenco de É Proibido Fumar, de Anna Muylaert, a biografia Gonzaga: de Pai pra Filho, Um Namorado Para Minha Mulher e Bingo: O Rei das Manhãs.

O último trabalho foi a novela Velho Chico, exibida entre março e setembro de 2016 pela TV Globo. A morte do ator aconteceu duas semanas antes do fim da trama de Benedito Ruy Barbosa, em 15 de setembro. Ele deixou a esposa, Luciana Lima, e três filhos. “Aprendi a viver o momento. Quando me perguntam como estou, respondo como estou hoje. Pois o amanhã vem de forma inesperada, pode ser bom ou não”, contou Luciana a VEJA, em 2018, ao falar sobre conviver com o luto.