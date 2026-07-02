Relembre a história de ‘O Fantástico Jaspion’, sucesso no Brasil

Muitos fãs lamentaram a morte de Hikaru Kurosaki, 64, astro de O Fantástico Jaspion, nesta quinta-feira, 2. A série protagonizada pelo artista foi um sucesso no Brasil, garantindo exibição em diversos canais da TV aberta e também no streaming. Sua primeira transmissão ocorreu em 1988, na extinta Rede Manchete, no Clube da Criança, atração comandada pela apresentadora Angélica.

Juntamente ao seriado Esquadrão Relâmpago Changeman, as atrações japonesas são do tipo tokusatsu, que une aventura, ação e muitos efeitos especiais. Algo que inspirou a criação de Power Rangers, nos Estados Unidos. Para simular as batalhas, por exemplo, os sets reproduziam quarteirões inteiros em maquetes detalhadas dentro de estúdios fechados. Prédios, pontes e ruas eram confeccionados com materiais frágeis — como gesso, madeira e papelão —, projetados para se despedaçarem facilmente ao menor impacto dos dublês.

Jaspion já foi exibida na Record e também na CNT Gazeta, além da TV Brasil. Mais recentemente, em 2020, foi exibida na Band. Atualmente, é possível assistir a série no Prime Video, da Amazon, ou no Mercado Livre Play. O público também pode acompanhar as aventuras no YouTube, em versão legendada, no canal TokuSato.

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