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Aos 65 anos, a atriz mineira celebra o melhor momento da carreira, com cinco filmes em festivais neste ano, incluindo o protagonismo em “Vicentina Pede Desculpas”, da Netflix. Ela detalha sua jornada, desde o início na arte, a carreira nos Correios até a transição completa para a atuação, e reflete sobre representatividade.

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Como começou seu interesse pela arte? Foi dentro de casa, graças aos meus pais, um torneiro mecânico e uma funcionária pública, que sempre gostaram de música e me faziam ouvir de tudo. Na 7ª série, escrevi e atuei numa peça de teatro. Mais tarde, não sabia qual faculdade queria fazer, mas gostava de cantar, então montei uma banda de pop rock.

O que aconteceu com essa carreira musical? Eu casei com um colega da banda e engravidei do meu primeiro filho aos 24 anos, aí o grupo se desfez. Depois, passei no concurso dos Correios — e foi lá que me reencontrei com a arte, no grupo de teatro da empresa.

Como aconteceu a transição do funcionalismo público para a atuação profissional? Trabalhei por 35 anos nos Correios e, depois de um tempo, acumulei a função de dirigir esse grupo de teatro. Aos 40, entrei na faculdade de artes cênicas e fazia peças no meu tempo livre. Até que o Thiago Macêdo Correia, um dos fundadores da produtora Filmes de Plástico, me viu atuando e me chamou para trabalhar em filmes. Conciliei as duas rotinas até os 55. Há dez anos, me exonerei do cargo para viver apenas da arte.

Em 2026, a senhora apresentou cinco filmes em festivais, entre eles suas primeiras protagonistas, em Vicentina Pede Desculpas, da Netflix, e Yellow Cake, que chega aos cinemas na quinta-feira 26. O que explica esse momento? Muito trabalho. Sempre senti necessidade de me reconhecer como um ser humano que não vai passar batido pela Terra, de expressar minhas inquietações e visão de mundo. Não é só uma questão de chegar lá, é de chegar com alguma coisa para dizer.

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Credita essa virada também a uma maior representatividade negra nas telas? Estamos, sim, ocupando nossos espaços com determinação. Não se trata de cumprir cotas, mas de garantir que artistas negros interpretem papéis relevantes. Às vezes me pego pensando que uma atriz branca que apresentasse cinco filmes na Mostra de SP, como eu fiz, seria ovacionada 24 horas por dia, e não foi o meu caso. Existe o reconhecimento, mas é muito diferente.

Quais são seus próximos projetos? O lançamento dos três outros filmes apresentados em festivais — Olhe para Mim, Leite em Pó e Adeus, Verão! — e uma peça de teatro. Vou estar nas novas temporadas de O Natal dos Silva e Pablo & Luisão, no Globoplay, e estou analisando quatro convites. Agora é a minha hora e estou aproveitando.

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Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022