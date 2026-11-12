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Cultura

Regina Torné morre aos 82 anos: quem é a filha condenada a 35 anos de prisão?

Atriz ficou conhecida por interpretar Glória no seriado 'Chaves' e mantinha uma relação conturbada com a única herdeira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 11h22 | Atualizado em 12 nov 2026, 12h06
Retrato em preto e branco de uma mulher jovem com cabelo escuro, olhar direto e sorriso sutil. Ela usa brincos grandes e tem uma mão levemente apoiada na têmpora direita.
Atriz mexicana Regina Torné (Instagram @andactores/Reprodução)
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A atriz Regina Torné, conhecida por seu papel no seriado Chaves, morreu nesta quarta-feira, 11, aos 82 anos. A notícia foi confirmada pela Associação Nacional de Atores do México (Anda) e trouxe à tona uma situação de sua vida pessoal envolvendo a filha, Regina del Pilar Campos, e a Justiça.

Única herdeira da artista, ela foi condenada a 35 anos de prisão por envolvimento em um caso de sequestro e homicídio contra Maribel Monroy Flores em janeiro de 2006. À época, Regina del Pilar vivia um relacionamento amoroso com Édgar Rogelio Eslava, então marido da vítima. Os dois organizaram a morte com ajuda de outras pessoas e foram condenados no ano seguinte ao crime,

Édgar recebeu uma pena de 26 anos e ambos foram sentenciados a pagar indenizações à família da vítima. Após o assassinato, os amantes levaram o corpo de Maribel a um bairro na Cidade do México e tentaram se livrar dos vestígios usando fogo e gasolina, mas investigações policiais logo os associaram ao crime.

O ocorrido teve impactos diretos na vida pessoal de Regina Torné, que revelou em entrevistas ao longo da carreira que mantinha contato com a filha nos anos iniciais em que ela foi presa, mas que com o tempo se distanciaram e deixaram de se falar.

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A atriz deixa a única filha e um legado na televisão e no cinema mexicano, com papéis como Mamá Elena no filme Como Água para Chocolate, que lhe rendeu um Prêmio Ariel, e a personagem Glória no seriado de Roberto Gómez Bolaños, que era tia de Paty e alvo de interesse de Seu Madruga (Ramón Valdés).

“Seu talento, força interpretativa e entrega às cenas fizeram ela se firmar como uma das grandes atrizes de sua geração. À família, amigos e companheiros, expressamos as mais sinceras condolências”, escreveu a Anda em nota de pesar.

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