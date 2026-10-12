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Cultura

Regina Duarte responde a adesivos do PT em cartaz de peça: ‘Me obrigaram a fazer o 22’

Ex-secretária de Cultura de Bolsonaro, que vinha evitando a política nesta campanha, posou ao lado da imagem depredada fazendo o número do PL com as mãos

Por Lucas Almeida 12 out 2026, 09h05 | Atualizado em 12 out 2026, 09h08
Mulher sorridente de capuz preto faz sinal de paz e amor com as mãos, em frente a um cartaz de teatro com a atriz Regina Duarte. O cartaz tem broches e um adesivo vermelho com o número 13 colados no rosto da atriz
Regina Duarte (@reginaduarte/Instagram)
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Regina Duarte responde a adesivos do PT em cartaz de peça: ‘Me obrigaram a fazer o 22’ Priorize VEJA no Google

Regina Duarte quebrou o silêncio eleitoral de um jeito pouco discreto. Na madrugada desta segunda-feira, 12, a atriz publicou no Instagram uma foto ao lado de um cartaz de sua peça em que seu rosto aparece coberto por adesivos do PT. Na imagem, ela faz o número 22, do PL, com as mãos.

“Olha só o que fizeram na foto/ cartaz que estava na rua do meu espetáculo”, escreveu na legenda. E completou, em tom irônico: “Abusados, não?! Dá bem pra ver que me obrigaram a fazer o 22!”. A publicação já soma mais de 215 mil curtidas.

O cartaz fica na rua do Teatro BDO Jaraguá, no centro de São Paulo, onde Regina está em cartaz com a filha, Gabriela Duarte, na peça A Filha Da…. O teatro está a poucos quilômetros da Avenida Paulista, que no domingo, 11, recebeu uma manifestação petista.

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A relação da atriz com o PT é antiga. Em 2002, ela declarou ter “medo” de uma vitória de Lula, frase que repetiu vinte anos depois. Em 2018, passou a fazer campanha para Jair Bolsonaro. Em janeiro de 2020, aceitou o convite para substituir Roberto Alvim na Secretaria Especial da Cultura. Anunciou que deixaria o cargo em 20 de maio, depois de atritos envolvendo nomeações e de críticas à sua distância de Brasília. Chegou a ser anunciada para comandar a Cinemateca Brasileira, mas nunca assumiu. Em 2023, disse ter se arrependido de aceitar a função, por falta de preparo.

Para entrar no governo, Regina encerrou um vínculo de cinco décadas com a Globo. Desde então, está longe da TV e se dedica também às artes plásticas.

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Nesta eleição, a atriz vinha evitando se posicionar. A foto desta segunda foi a primeira manifestação política da campanha. Logo depois, ela publicou nos Stories uma foto de sua gata, Nini, ao som de A Cara do Brasil, gravada por Ney Matogrosso.

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