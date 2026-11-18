Regina Duarte recorreu à inteligência artificial para voltar a criticar a Globo, emissora onde trabalhou por mais de cinco décadas. Na noite desta terça-feira, 17, ela compartilhou no Instagram um vídeo produzido com IA que questiona o tratamento recebido após sua entrada no governo de Jair Bolsonaro, em 2020. A publicação ocorreu depois que Regina e sua filha, Gabriela Duarte, recusaram um convite para participar da tradicional vinheta de fim de ano da emissora.

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“A Regina Duarte e a Gabriela Duarte recusaram o convite da Globo para a vinheta de fim de ano. E muita gente nas redes aplaudiu de pé. Agora pensa nisso: em 2020, quando a Regina aceitou a secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, a classe artística, que vive pregando tolerância, partiu para cima dela. Chamaram de traidora, pediram boicote e transformaram uma atriz de mais de 50 anos de carreira em alvo de piada”, afirma o narrador do vídeo. Ao final, a animação sugere que a negativa da atriz está relacionada ao episódio: “Quem fecha a porta para quem pensa diferente não pode estranhar quando um dia a porta não abre de volta só porque o calendário mudou”.