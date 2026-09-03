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Cultura

Record reajusta valor e prêmio de A Fazenda 18 bate recorde

Adriane Galisteu confirmou aumento da premiação do reality rural

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 17h34
A apresentadora Adriane Galisteu na final de A Fazenda 17
A apresentadora Adriane Galisteu na final de A Fazenda 17  (Reprodução/Rede Record)
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Record reajusta valor e prêmio de A Fazenda 18 bate recorde Priorizar nos meus resultados Google

A A Fazenda 18 terá a maior premiação da história do reality rural da Record. O vencedor da próxima temporada receberá R$ 2,5 milhões, valor superior aos R$ 2 milhões pagos aos campeões das edições mais recentes. A informação foi revelada por Adriane Galisteu durante participação no programa A Fazenda Legends, do canal Link TV, no YouTube, nesta quinta-feira, 3.

A apresentadora também aproveitou a conversa para defender que o prêmio seja tratado pelos participantes como o principal objetivo durante o confinamento. Para Galisteu, o dinheiro pode representar uma mudança significativa na vida do vencedor e deve funcionar como motivação para quem realmente pretende disputar o título, e não apenas ganhar exposição na televisão. Ela também lembrou que os peões podem conquistar outros benefícios ao longo da competição, como ações comerciais e prêmios paralelos.

O reajuste coloca a edição de 2026 em um patamar inédito na história de A Fazenda. O valor de R$ 2,5 milhões supera inclusive a maior quantia já entregue pelo programa desde sua estreia, em 2009. A declaração de Galisteu indica que a Record pretende transformar a premiação em um dos principais atrativos da nova edição.

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Nas duas primeiras temporadas, exibidas em 2009 e 2010, o campeão de A Fazenda recebia R$ 1 milhão. O valor dobrou na terceira edição, quando o modelo Daniel Bueno venceu a disputa e levou R$ 2 milhões. Essa quantia permaneceu como referência durante várias temporadas, até ser reduzida para R$ 1,5 milhão a partir da nona edição, exibida em 2017.

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O prêmio de R$ 1,5 milhão permaneceu até A Fazenda 15, em 2023. A partir de 2024, a Record voltou a pagar R$ 2 milhões ao vencedor. Agora, o reality dará um novo salto na premiação: R$ 2,5 milhões para o campeão de 2026, segundo Galisteu. O aumento de R$ 500 000 estabelece um novo recorde para o programa e pode elevar ainda mais a disputa pelo prêmio principal.

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