Record cancela debate presidencial após ausência Lula e Flávio Bolsonaro

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A Record cancelou o debate presidencial marcado para 27 de setembro. A decisão veio após os dois candidatos com mais de 35% das intenções de voto informarem que não compareceriam. A emissora avaliou que, sem a presença dos líderes, o programa não cumpriria sua finalidade de promover um confronto de ideias. A cobertura eleitoral será mantida.

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A Record cancelou o debate entre os candidatos à Presidência da República que estava marcado para o próximo domingo, 27 de setembro, às 21h. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 23 de setembro, depois que os dois candidatos que aparecem com mais de 35% das intenções de voto nas pesquisas mais recentes comunicaram que não compareceriam ao encontro. Juntos, os dois concentram 70% das intenções de voto, segundo os levantamentos mencionados pela emissora.

De acordo com a Record, a proximidade do primeiro turno torna o debate uma oportunidade para colocar frente a frente as principais propostas em disputa. Sem a presença dos candidatos que concentram a maior parcela das intenções de voto, a emissora avaliou que o programa não cumpriria a finalidade de promover um confronto de ideias diante do eleitorado.

A decisão ocorre poucos dias antes do primeiro turno da eleição presidencial. A emissora informou que manterá, nos próximos dias, a cobertura das eleições em seus diferentes canais e plataformas, incluindo a TV aberta, o R7, a Record News, o RecordPlus e seus meios digitais.

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Caso a eleição presidencial seja decidida em segundo turno, a Record prevê realizar um novo debate no dia 11 de outubro, domingo, às 21h. O encontro, neste cenário, será realizado durante a etapa final da disputa pela Presidência.

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A emissora não informou alterações adicionais em sua programação eleitoral em razão do cancelamento do debate de 27 de setembro.