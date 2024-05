‘Recebidos da enchente’: a reação de jovens gaúchos no TikTok a doações

A enchente que tomou conta de grande parte do Rio Grande do Sul nas últimas semanas já é uma das maiores tragédias climáticas do Brasil, com centenas de mortos e milhares de desalojados em todo o estado. Em meio a tanto sofrimento e lágrimas, jovens gaúchos — muitos dos quais perderam tudo para as águas — encontraram forças para sorrir e transmitir um pouquinho de normalidade em meio ao caos mostrando os “recebidos da enchente” no Tiktok. Na rede de vídeos, eles mostram, com bom humor, as roupas que receberam através das doações enviadas ao estado, brincando com o estilo e a boa qualidade das peças — e, é claro, agradecendo a solidariedade daqueles que doaram. Um dos perfis, (@levieckoo) descreve a situação com precisão: “Tentando trazer alegria no meio da tristeza”, diz.

Desde a semana passada, os correiros de todo o país estão recebendo e transportando doações para o Rio Grande do Sul de maneira gratuita. Nessa quinta-feira, 16, a instituição suspendeu de maneira temporária a coleta de roupas e calçados nas agências, e pediu para que as pessoas foquem em outros itens essenciais. Isso porque, segundo a defesa civil, os elementos de vestuário correspondem a 70% da doações obtidas até então, e o estoque é suficiente para o momento. As prioridades imediatas, destacam as autoridades, são doações de água, alimentos da cesta básica, ração para animais, material de limpeza seco e itens de higiene pessoal, como fraldas, absorventes e escovas de dente.

Confira a seguir os vídeos batizados de “recebidos da enchente”, em uma referência ao uso do termo “recebidos” utilizados por blogueiras nas redes sociais:

