Rebeldes de Batanga libertam Dumi e Kênia: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quarta-feira, 02/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 168 – dia 8, quinta-feira
Alika desconfia de que Tonho possa ser descendente do rei Shaka. Tonho entrega os documentos para a fuga de Alika, Niara e Omar. Guaraci chega para trabalhar no engenho, e Graça implica com a moça. Fortunato monta guarda nas saídas de Barro Preto, e Tonho aconselha Alika e os demais a adiarem a fuga. Onildo afirma a Sebastião que não é mais seu amigo. Jendal interroga Teresa sobre José/Zambi, e pressiona Caetana para descobrir o paradeiro de Tonho. Tonho propõe um caminho alternativo para deixar Barro Preto, e Omar e Alika aceitam. Liderados por José/Zambi, Akin e Ladisa, os rebeldes de Batanga libertam Dumi e Kênia.