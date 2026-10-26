Rebeca Andrade mantém decisão sobre Olímpiadas 2028, em Los Angeles
Atleta conquistou o ouro no Mundial de Ginástica Artística
Após três anos sem competir no Mundial de Ginástica Artística, Rebeca Andrade conquistou neste sábado, 24, o tricampeonato em Roterdã, na Holanda. A atleta expôs os projetos para 2027 e as Olimpíadas de 2028, que acontecem em Los Angeles, nos Estados Unidos. Com os pódios deste ano, tornou-se a primeira brasileira tricampeã em saltos sobre a mesa.
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A preparação para as Olimpíadas de Paris, em 2024, resultou no ouro na prova de solo, mas também desgastou o corpo de Rebeca, a ponto de a atleta desistir de competir na modalidade. “Mantenho meu pensamento, porque é um aparelho que me desgasta muito, o meu corpo. Eu entendo isso e escolho respeitar isso. O Xico (treinador) também entende que era desgastante para mim, que era sofrido”, explicou.
Em 2027, o Mundial acontece na China e é classificatório para os Jogos Olímpicos. “Melhorar cada vez mais o salto, voltar a fazer a paralela, voltar a fazer a trave como estava fazendo antes. Vamos para mais, porque o ciclo não acabou e tem muita coisa pela frente”.