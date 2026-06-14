Reataram? Luciano Huck coloca Virgínia contra a parede sobre relação com Vini Jr.

A influenciadora Virgínia Fonseca estreou como correspondente da Copa no Domingão Com Huck neste domingo, 14, e foi colocada contra a parede sobre sua relação com Vini Jr. pelo apresentador da Globo.

Em meio a rumores de uma reconciliação, Huck mostrou um momento da partida entre Brasil e Marrocos em que Vinicius parece correr para onde Virgínia estava sentada e dedicar o gol a ela. “Alguma coisa a dizer sobre essa comemoração?”, questionou o apresentador. “Lu, nada a dizer”, atestou ela, encabulada.

O apresentador aproveitou o momento para questionar a influenciadora sobre o buquê que recebeu no dia dos namorados — presente que levantou rumores sobre uma possível reconciliação com o atacante brasileiro. Questionada sobre o tema, Virgínia se fez de desentendida: disse que estava se arrumando pra gravar quando recebeu o buquê, e que não entendeu nada. A influenciadora revelou ainda que flores duram dois anos. “É pra você não esquecer quem te mandou por dois anos, é isso?”, questionou Huck, colocando a influencer contra a parede. “Bom, parece que sim né. Agora vou ter que levar embora”, respondeu ela, escapando pela tangente.

A dona da WePink não confirmou e nem negou a reconciliação, mas disse que estava torcendo muito pelo jogador. “Eu fiquei muito feliz. Eu já tava imaginando que o Vini ia fazer gol. Tava torcendo muito por ele e pela seleção, óbvio. Nós, brasileiros, a gente quer o hexa, então, quando ele fez o gol, eu comecei a pular, comemorar e vibrar”, confessou ela.

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Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

Estreia na Globo acontece em meio a polêmicas

Nos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo pela Globo, a influenciadora Virginia Fonseca está sendo investigada pela Polícia Federal por supostas irregularidades financeiras e indícios de lavagem de dinheiro em suas empresas. A investigação foi tema de uma reportagem recente da Record, gerando críticas e acusações de omissão por parte da Globo, que até então não abordou o assunto.

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Antes mesmo da investigação ser revelada, no entanto, a contratação da influencer para ser correspondente do Domingão com Huck na Copa gerou reações diversas entre profissionais esportivos e o público.

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Enquanto uma parte vê com bons olhos a participação da influenciadora digital e ex-namorada do jogador Vini Jr., muitos criticam sua escalação por “tirar” o lugar de jornalistas mais competentes para a função. A verdadeira função de Virgínia no mundial, porém, nada mais é do que ela fazer o que já faz normalmente: ser blogueira, longe da obrigação de incluir comentários esportivos a serem levados a sério.