🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

Reataram? Luciano Huck coloca Virgínia contra a parede sobre relação com Vini Jr.

Influenciadora esteou na cobertura da Copa pela Globo neste domingo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 16h13 | Atualizado em 15 jun 2026, 12h52
Virginia e Vini Jr
 (@vinijr/reprodução/Instagram)
Continua após publicidade
Reataram? Luciano Huck coloca Virgínia contra a parede sobre relação com Vini Jr. Priorize VEJA no Google

A influenciadora Virgínia Fonseca estreou como correspondente da Copa no Domingão Com Huck neste domingo, 14, e foi colocada contra a parede sobre sua relação com Vini Jr. pelo apresentador da Globo.

Em meio a rumores de uma reconciliação, Huck mostrou um momento da partida entre Brasil e Marrocos em que Vinicius parece correr para onde Virgínia estava sentada e dedicar o gol a ela. “Alguma coisa a dizer sobre essa comemoração?”, questionou o apresentador. “Lu, nada a dizer”, atestou ela, encabulada.

O apresentador aproveitou o momento para questionar a influenciadora sobre o buquê que recebeu no dia dos namorados — presente que levantou rumores sobre uma possível reconciliação com o atacante brasileiro. Questionada sobre o tema, Virgínia se fez de desentendida: disse que estava se arrumando pra gravar quando recebeu o buquê, e que não entendeu nada. A influenciadora revelou ainda que flores duram dois anos. “É pra você não esquecer quem te mandou por dois anos, é isso?”, questionou Huck, colocando a influencer contra a parede. “Bom, parece que sim né. Agora vou ter que levar embora”, respondeu ela, escapando pela tangente.

A dona da WePink não confirmou e nem negou a reconciliação, mas disse que estava torcendo muito pelo jogador. “Eu fiquei muito feliz. Eu já tava imaginando que o Vini ia fazer gol. Tava torcendo muito por ele e pela seleção, óbvio. Nós, brasileiros, a gente quer o hexa, então, quando ele fez o gol, eu comecei a pular, comemorar e vibrar”, confessou ela.

Siga
Continua após a publicidade

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

Estreia na Globo acontece em meio a polêmicas

Nos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo pela Globo, a influenciadora Virginia Fonseca está sendo investigada pela Polícia Federal por supostas irregularidades financeiras e indícios de lavagem de dinheiro em suas empresas. A investigação foi tema de uma reportagem recente da Record, gerando críticas e acusações de omissão por parte da Globo, que até então não abordou o assunto.

Continua após a publicidade

Antes mesmo da investigação ser revelada, no entanto, a contratação da influencer para ser correspondente do Domingão com Huck na Copa gerou reações diversas entre profissionais esportivos e o público.

Continua após a publicidade

Enquanto uma parte vê com bons olhos a participação da influenciadora digital e ex-namorada do jogador Vini Jr., muitos criticam sua escalação por “tirar” o lugar de jornalistas mais competentes para a função. A verdadeira função de Virgínia no mundial, porém, nada mais é do que ela fazer o que já faz normalmente: ser blogueira, longe da obrigação de incluir comentários esportivos a serem levados a sério.

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Globo
Tela Plana
Vinícius Junior
Virginia Fonseca
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).