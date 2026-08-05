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Cultura

Reality show força o elenco de ‘The Chosen’ a sobreviver na selva

Seriado é apresentado pelo aventureiro Bear Grylls e chega ao catálogo do Prime Video em 9 de agosto

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 12h20 | Atualizado em 5 ago 2026, 12h20
Dois homens em um ambiente florestal. Um, à esquerda, com jaqueta verde e mochila preta, sorri enquanto aperta a mão do outro, à direita, que veste jaqueta escura, colete tático com câmera e luvas, com expressão séria
Bear Grylls e Jonathan Roumie em 'The Chosen in the Wild with Bear Grylls' (YouTube/Reprodução)
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Fãs da série bíblica The Chosen aguardam ansiosos pela estreia da sexta temporada, prevista para 15 de novembro, mas podem se distrair com uma produção derivada mais do que peculiar: The Chosen in the Wild with Bear Grylls, reality show que coloca cinco membros do elenco e o criador da série, Dallas Jenkins, em situações arriscadas dentro de florestas, desertos e cânions.

O programa é apresentado pelo inglês Bear Grylls, ex-servidor das Forças Especiais Britânicas que fez carreira como aventureiro a partir do programa À Prova de Tudo, exibido no Brasil pelo Discovery Channel. Segundo ele, The Chosen é inspirada pela “maior aventura de todos os tempos” — a via crúcis — e, portanto, nada mais justo que os astros Jonathan Roumie (Jesus), Paras Patel (Matheus), Elizabeth Tabish (Maria Madalena), Noah James (André) e Luke Dimyan (Judas) passem pela sua própria expedição.

Grylls promete descobrir quem os atores realmente são e “levá-los aos limites absolutos”. O trailer mostra a trupe pulando de paraquedas, interagindo com um escorpião e cruzando precipícios na corda bamba. Uma das provações também é revelada: Elizabeth Tabish tem problemas no pescoço e deve superar a hesitação para realizar as façanhas.

A produção passa por parques nacionais de Utah e pelas Montanhas Adirondack, em Nova York, nos Estados Unidos.

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