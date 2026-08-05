Reality show força o elenco de ‘The Chosen’ a sobreviver na selva
Seriado é apresentado pelo aventureiro Bear Grylls e chega ao catálogo do Prime Video em 9 de agosto
Fãs da série bíblica The Chosen aguardam ansiosos pela estreia da sexta temporada, prevista para 15 de novembro, mas podem se distrair com uma produção derivada mais do que peculiar: The Chosen in the Wild with Bear Grylls, reality show que coloca cinco membros do elenco e o criador da série, Dallas Jenkins, em situações arriscadas dentro de florestas, desertos e cânions.
O programa é apresentado pelo inglês Bear Grylls, ex-servidor das Forças Especiais Britânicas que fez carreira como aventureiro a partir do programa À Prova de Tudo, exibido no Brasil pelo Discovery Channel. Segundo ele, The Chosen é inspirada pela “maior aventura de todos os tempos” — a via crúcis — e, portanto, nada mais justo que os astros Jonathan Roumie (Jesus), Paras Patel (Matheus), Elizabeth Tabish (Maria Madalena), Noah James (André) e Luke Dimyan (Judas) passem pela sua própria expedição.
Grylls promete descobrir quem os atores realmente são e “levá-los aos limites absolutos”. O trailer mostra a trupe pulando de paraquedas, interagindo com um escorpião e cruzando precipícios na corda bamba. Uma das provações também é revelada: Elizabeth Tabish tem problemas no pescoço e deve superar a hesitação para realizar as façanhas.
A produção passa por parques nacionais de Utah e pelas Montanhas Adirondack, em Nova York, nos Estados Unidos.
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