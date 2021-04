Reabertura dos cinemas em São Paulo reflete aumento na bilheteria nacional

A reabertura das salas de cinema em São Paulo no último final de semana confirmou a tendência no aumento da bilheteria nacional. Segundo dados da empresa Comscore, entre os dias 22 e 25 de abril, o faturamento dos cinemas foi de 602.420 reais com um público de 32.310 pessoas, aumento significativo em comparação ao mesmo período da semana anterior, que arrecadou 217.320 reais e levou às salas um público de 19.390 espectadores. Os cinemas funcionaram apenas com 25% da capacidade.

Entre os dez filmes mais vistos durante esse período, quatro estavam indicados ao Oscar, que aconteceu no domingo, 25. Ocupando a quinta posição está Nomadland, grande vencedor da noite, com faturamento de 62.890 reais, seguido de Meu Pai, na sétima posição, com 57.170 reais, Minari – Em Busca da Felicidade, na oitava posição, com 38.100 reais e Judas e o Messias Negro, em décimo lugar, com arrecadação total de 15.410 reais. Os três filmes mais assistidos permaneceram os mesmos da semana anterior, mas agora com o terror A Viúva das Sombras liderando a bilheteria, seguido de Tom & Jerry – O Filme e da animação Raya e O Último Dragão, respectivamente.

A situação da pandemia e da disseminação do vírus da Covid-19 ainda permanece preocupante no Brasil. Só no último domingo foram registrados 32.572 novos casos e 1.305 novas mortes nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. A respeito da flexibilização das atividades culturais em São Paulo, afrouxadas desde o dia 24 de abril, uma nova decisão será tomada nesta sexta-feira, 30, quando o governo do estado vai definir se as restrições voltarão ou não.