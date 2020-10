Reabertura de cinemas em São Paulo dobra bilheteria nacional

Atualizado em 13 out 2020, 13h03 - Publicado em 13 out 2020, 12h27

A movimentação ainda é tímida, mas a reabertura dos cinemas, primeiro no Rio de Janeiro e agora em São Paulo, resultou em um aumento na arrecadação de bilheteria. Segundo dados divulgados pela empresa comScore, no final de semana passado, quando a cidade de São Paulo ainda estava com as salas fechadas, os cinemas do país receberam 40.000 espectadores, arrecadando 606.000 reais em bilheteria. Ambos os números dobraram no fim de semana seguinte: entre 8 e 12 de outubro, foram 1,2 milhão de reais em bilheteria com 86.000 espectadores.

Os números, claro, ainda passam longe dos dados pré-pandemia. No último fim de semana em que os cinemas brasileiros estavam abertos, em março, foram 1,018 milhão de espectadores, resultando em 17,7 milhões de reais em bilheteria.

Operando com capacidade reduzida, as salas nacionais ainda contam com um respiro de estreias que não haviam entrado em cartaz no Brasil. Caso da animação infantil Scooby – O Filme e o longa de ação A Ilha da Fantasia, ambos líderes do ranking nos dois últimos fins de semana.