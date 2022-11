Raul Gazolla, viúvo de Daniella Perez, reage à morte de Guilherme de Pádua

Viúvo de Daniella Perez (1970-1992), Raul Gazolla reagiu à morte de Guilherme de Pádua, assassino da atriz que morreu após sofrer um infarto no domingo, 6. O ator, atualmente no ar em Travessia, desabafou nas redes sociais na manhã desta segunda, 7, e não escondeu a sensação de alívio. “Hoje o mundo acordou melhor, o ar acordou mais limpo e foi feita a Justiça divina. Que siga sendo feita a Justiça divina para todos que habitam o nosso planeta. E que eles, assassinos inescrupulosos, paguem lá do outro lado a dívida que tem de ser paga. Obrigado pelo carinho de todos e pelas mensagens que tenho recebido aqui”, declarou o artista, que marcou Glória Perez no Storie do Instagram.