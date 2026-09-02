Ratinho retoma críticas a Erika Hilton e diz que ‘trans não é mulher’

O apresentador Ratinho voltou a falar sobre a deputada federal Erika Hilton (PSol-SP), nesta terça-feira, 1º. A declaração ocorre semanas após a Justiça de São Paulo manter a decisão que garante à parlamentar o direito de resposta no Programa do Ratinho, do SBT.

Durante participação em um podcast, ele se referiu a Erika no masculino e utilizou o nome morto da deputada, termo utilizado para falar sobre o nome de registro anterior à transição de gênero. “Trans não é mulher. Trans é um ser humano que nasceu com coisas de mulher, mas não é uma mulher. Eu queria ser bonito também, ter um nariz bonitinho, mas não nasci com nariz bonitinho”, disse.

Na sequência, Ratinho ressaltou que nunca desrespeitou ninguém e mencionou o nome: “Aproveitam da minha popularidade e começam a me xingar. Esse rapaz. Ele começou a me tratar mal, e eu nunca respondi nada. Nunca falei mal dele e nem no dia. Só dei minha opinião como cidadão”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade

A manifestação acontece após a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmar, em agosto, que a emissora deverá exibir a resposta de Erika no mesmo programa e horário em que foram feitas as declarações que motivaram a ação.

Em março, Ratinho havia questionado a escolha da parlamentar para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara e afirmado que ela “não é mulher, é trans”. A Justiça entendeu que as declarações ultrapassaram os limites da crítica política e atingiram a identidade de gênero da deputada.

Continua após a publicidade

As ações de indenização que deram o que falar em 2026