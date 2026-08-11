Ratinho reage a denúncia de homofobia e recebe apoio de Galvão Bueno

Ratinho se pronunciou após ser denunciado por homofobia devido a um comentário sobre a mudança de visual de Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago, durante seu programa no SBT de quarta-feira, 5. Na ocasião, ao falar do cabelo platinado do sertanejo, o apresentador afirmou que ele estava com “cara de v*ado”.

Na noite desta segunda-feira, 10, o apresentador utilizou o espaço do seu programa para rebater as críticas e negou ter desrespeitado alguém ao longo de sua trajetória na televisão. “Eu sempre brinquei com todo mundo que vem aqui ao programa. Nunca, na minha vida, em nenhum momento, desrespeitei uma pessoa sequer. O que mais tenho pelas pessoas é respeito”, afirmou.

Ele também acusou o deputado estadual suplente Agripino Magalhães Júnior (Psol-SP), responsável pela denúncia, de usar uma entidade para obter vantagem. “Não vou falar seu nome, não merece que eu fale. O senhor sabe que eu estava brincando. O Brasil sabe que eu brinco. Faz 28 anos que brinco na televisão. Nunca desrespeitei uma pessoa sequer”, destacou, sem citar o político.

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Durante a atração, Galvão Bueno saiu em defesa do apresentador. “Não sei nem o que foi, mas sou testemunha. Eu estava lá quando você apresentou seu primeiro programa de televisão no Paraná, você nunca desrespeitou ninguém. Quer testemunha? Eu sou testemunha”, disse o narrador, pedindo ao colega que continue com as brincadeiras: “Para com isso de que não brinca mais. Você vai continuar sendo o Ratinho de sempre brincando”.

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